Таблички "Частная земля", продажа народного дома и планируемый завод по переработке отходов заставили Азери взбунтоваться

Жители Азери, где в последние пару месяцев обострились несколько тем, созвали собрание в народном доме, чтобы подробнее разобрать четыре самые актуальные из них. Так, в четверг вечером собрались в народном доме для того, чтобы поговорить о превращении Азери в религиозную столицу, о продаже народного дома, о доступе к морю и мазутном загрязнении, а также о строительстве завода по переработке отходов на территории бывшей автобазы.