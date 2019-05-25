Сб, 25.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат
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Таблички "Частная земля", продажа народного дома и планируемый завод по переработке отходов заставили Азери взбунтоваться

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Заполнившие зал люди встретили сообщение волостного старейшины о том, что завода по переработке отходов в Азери не появится, овациями и аплодисментами.

ФОТО: Владислав Муcакко / Virumaa Teataja

Местная община в Азери, которую тревожат план продажи народного дома, преграждаемый знаками "Частная земля" доступ к морю и планируемый на старой автобазе завод по переработке отходов, пригласила стороны разъяснить свою точку зрения на народном собрании.

Жители Азери, где в последние пару месяцев обострились несколько тем, созвали собрание в народном доме, чтобы подробнее разобрать четыре самые актуальные из них. Так, в четверг вечером собрались в народном доме для того, чтобы поговорить о превращении Азери в религиозную столицу, о продаже народного дома, о доступе к морю и мазутном загрязнении, а также о строительстве завода по переработке отходов на территории бывшей автобазы.

В Ида-Вирумаа могло быть лучше

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