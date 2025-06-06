ИСТОРИЯ Археологи создали 3D-модель городища Таракалда в Пуртсе

- Пуртсе - интереснейший район, - сказал археолог Кристо Сийг. - На этой небольшой территории находится необычайно много городищ конца доисторического времени - по крайней мере три, если не четыре: Тарамяги, Таракаллас и Алулинн, и предполагается, что одно также находится под церковью Люганузе.

За последние два года Сийг вместе со своим коллегой Рагнаром Сааге немного исследовал городище Тарамяги и гораздо больше городище Таракалда в Пуртсе.

На основе результатов последних раскопок была создана 3D-модель городища, которая, хотя и содержит изрядную долю фантазии, все же основана на археологических данных.

Техника указала, где копать

Для начала позапрошлым летом городища были исследованы с помощью георадара и магнитометра, которые привезли с собой норвежские партнеры.

- Эти устройства позволяют нам делать рентгеновский снимок земных недр, чтобы примерно увидеть, что находится внутри, - объяснил Сийг.

На Тарамяги ничего особенного не нашли, но радарные снимки Таракалда показали контрастные прямоугольные области, где могли располагаться некоторые здания. Эти же области были видны и на снимке, полученном с помощью магнитометра, что указывало на то, что там могут быть остатки сгоревших зданий.

Таким образом, для начала раскопок были выбраны два места.

При определении возраста находок выяснилось, что кость, найденная в среднем слое, относится к 788-827 годам, а обнаруженное в нижнем слое обгоревшее бревно - к более позднему периоду, 1156-1264 годам.