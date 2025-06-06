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Пт, 6.06.2025
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ИСТОРИЯ Археологи создали 3D-модель городища Таракалда в Пуртсе

Нижняя часть макета основана непосредственно на археологических данных, верхнюю, деревянную часть реконструировали на основе сравнительных примеров и предположений.

Археологи, которые провели два лета, исследуя разными способами городище Таракалда, использовали свое воображение и помощь 3D-художников, чтобы получить лучшее представление о древнем городище.

- Пуртсе - интереснейший район, - сказал археолог Кристо Сийг. - На этой небольшой территории находится необычайно много городищ конца доисторического времени - по крайней мере три, если не четыре: Тарамяги, Таракаллас и Алулинн, и предполагается, что одно также находится под церковью Люганузе.

За последние два года Сийг вместе со своим коллегой Рагнаром Сааге немного исследовал городище Тарамяги и гораздо больше городище Таракалда в Пуртсе.

На основе результатов последних раскопок была создана 3D-модель городища, которая, хотя и содержит изрядную долю фантазии, все же основана на археологических данных.

Техника указала, где копать

Для начала позапрошлым летом городища были исследованы с помощью георадара и магнитометра, которые привезли с собой норвежские партнеры.

- Эти устройства позволяют нам делать рентгеновский снимок земных недр, чтобы примерно увидеть, что находится внутри, - объяснил Сийг.

На Тарамяги ничего особенного не нашли, но радарные снимки Таракалда показали контрастные прямоугольные области, где могли располагаться некоторые здания. Эти же области были видны и на снимке, полученном с помощью магнитометра, что указывало на то, что там могут быть остатки сгоревших зданий.

Таким образом, для начала раскопок были выбраны два места.

При определении возраста находок выяснилось, что кость, найденная в среднем слое, относится к 788-827 годам, а обнаруженное в нижнем слое обгоревшее бревно - к более позднему периоду, 1156-1264 годам.

При раскопках в Таракалда было найдено 63 находки, большинство из которых - мелкие фрагменты глиняной посуды.

Были и более многозначительные находки.

К примеру, точило, которое удалось собрать из нескольких кусочков.

Фрагмент плетеного бронзового браслета, которые были очень популярны в Эстонии в конце доисторического времени. Довольно много подобных целых браслетов было найдено на захоронении некремированных тел в Кукрузе.

Два керамических осколка, один из которых особенно примечателен: кусок импортной керамики, изготовленной в Рейнской области Германии в первой половине XIII века. Такие вещицы были частью образа жизни высшего общества того времени, а в Эстонии их до сих пор находили только в центрах с городским укладом жизни.

Кроме того, было найдено около 400 фрагментов костей животных; помимо костей обычных сельскохозяйственных животных, также кости кроликов, кур и рыб. На некоторых костях животных также имеются следы порезов, это означает, что их использовали в пищу.

Как мог выглядеть двор городища?

По словам Кристо Сийга, о Таракалда можно смело сказать, что это самое большое древнее городище в восточной части Вирумаа (площадью 9200 квадратных метров), занимающее достойное место среди крепостей древней Эстонии.

Во дворе этого городища наверняка были низкие постройки из горизонтальных бревен, врытых в землю примерно на метр, с узким крыльцом и расположенным над ним навесом, опирающимся на столбы.

Подобные постройки, утопленные в землю, были очень редки в Эстонии в железном веке и Средневековье, отдельные примеры есть в поселениях, но в городищах до сих пор таких не находили.

В Скандинавии в подобных зданиях располагались мастерские: ткацкие, кузнечные, костяные...

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