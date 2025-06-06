ИСТОРИЯ Археологи создали 3D-модель городища Таракалда в Пуртсе

Археологи, которые провели два лета, исследуя разными способами городище Таракалда, использовали свое воображение и помощь 3D-художников, чтобы получить лучшее представление о древнем городище.
- Пуртсе - интереснейший район, - сказал археолог Кристо Сийг. - На этой небольшой территории находится необычайно много городищ конца доисторического времени - по крайней мере три, если не четыре: Тарамяги, Таракаллас и Алулинн, и предполагается, что одно также находится под церковью Люганузе.
За последние два года Сийг вместе со своим коллегой Рагнаром Сааге немного исследовал городище Тарамяги и гораздо больше городище Таракалда в Пуртсе.
На основе результатов последних раскопок была создана 3D-модель городища, которая, хотя и содержит изрядную долю фантазии, все же основана на археологических данных.
Техника указала, где копать
Для начала позапрошлым летом городища были исследованы с помощью георадара и магнитометра, которые привезли с собой норвежские партнеры.
- Эти устройства позволяют нам делать рентгеновский снимок земных недр, чтобы примерно увидеть, что находится внутри, - объяснил Сийг.
На Тарамяги ничего особенного не нашли, но радарные снимки Таракалда показали контрастные прямоугольные области, где могли располагаться некоторые здания. Эти же области были видны и на снимке, полученном с помощью магнитометра, что указывало на то, что там могут быть остатки сгоревших зданий.
Таким образом, для начала раскопок были выбраны два места.
При определении возраста находок выяснилось, что кость, найденная в среднем слое, относится к 788-827 годам, а обнаруженное в нижнем слое обгоревшее бревно - к более позднему периоду, 1156-1264 годам.
При раскопках в Таракалда было найдено 63 находки, большинство из которых - мелкие фрагменты глиняной посуды.
Были и более многозначительные находки.
К примеру, точило, которое удалось собрать из нескольких кусочков.
Фрагмент плетеного бронзового браслета, которые были очень популярны в Эстонии в конце доисторического времени. Довольно много подобных целых браслетов было найдено на захоронении некремированных тел в Кукрузе.
Два керамических осколка, один из которых особенно примечателен: кусок импортной керамики, изготовленной в Рейнской области Германии в первой половине XIII века. Такие вещицы были частью образа жизни высшего общества того времени, а в Эстонии их до сих пор находили только в центрах с городским укладом жизни.
Кроме того, было найдено около 400 фрагментов костей животных; помимо костей обычных сельскохозяйственных животных, также кости кроликов, кур и рыб. На некоторых костях животных также имеются следы порезов, это означает, что их использовали в пищу.
Как мог выглядеть двор городища?
По словам Кристо Сийга, о Таракалда можно смело сказать, что это самое большое древнее городище в восточной части Вирумаа (площадью 9200 квадратных метров), занимающее достойное место среди крепостей древней Эстонии.
Во дворе этого городища наверняка были низкие постройки из горизонтальных бревен, врытых в землю примерно на метр, с узким крыльцом и расположенным над ним навесом, опирающимся на столбы.
Подобные постройки, утопленные в землю, были очень редки в Эстонии в железном веке и Средневековье, отдельные примеры есть в поселениях, но в городищах до сих пор таких не находили.
В Скандинавии в подобных зданиях располагались мастерские: ткацкие, кузнечные, костяные...