Кубок Эстонии по футболу на год уедет в Ида-Вирумаа!

В состоявшемся на главной футбольной арене Эстонии - стадионе "Лиллекюла" - финале Кубка Эстонии имени Эвальда Типнера "Транс" на 32-й минуте пропустил мяч, однако прямо перед свистком на перерыв Александр Закарлюка с пенальти сравнял счет.

Во втором тайме игра начала поворачиваться в пользу "Транса" после того, как Максимилиано Угге, капитана и центрального защитника ныммеского "Калью", считавшегося явным фаворитом финала, на 68-й минуте удалили с поля из-за второй желтой карточки.

Численное преимущество "Транс" реализовал на третьей добавленной минуте с помощью вышедшего на замену Виктора Плотникова, который умелым ударом "ножницами" отправил прилетевший с углового мяч в ворота и вдобавок отпраздновал гол сальто. "Трансу" удалось удержать преимущество до конца двухчасового финала, после чего на поле началось ликование. Трофей, носящий имя связанного с Нарвой футболиста Эвальда Типнера, под залпы фейерверка поднял над головой капитан "Транса" вратарь Марко Меэритс.

Главный тренер "Транса" Валерий Бондаренко сразу после игры сказал порталу "Soccernet", что победа в кубке - идеальный подарок на 40-летний юбилей клуба. "Я очень-очень счастлив. Большое спасибо всем, кто поддерживает наш клуб. Игра была очень тяжелая и эмоциональная", - сказал Бондаренко, предположив в шутку, что добиться успеха помогла его красная кепка, превратившаяся в талисман клуба.

Автор победного гола Виктор Плотников сказал, что игроки "Транса" хотели выиграть этот кубок больше, чем соперники.

В последний раз "Транс" выигрывал Кубок Эстонии в 2001 году, когда в финале тоже в дополнительное время благодаря голу Олега Курочкина, работающего сейчас помощником тренера и наставником молодежных команд "Нарва-Транса", одолели таллиннскую "Флору". Видео с пушечным ударом Курочкина, нанесенным практически с центра поля, показали в нынешнем феврале в фойе Нарвского колледжа на презентации текущего состава "Транса". В тот вечер выразили надежду, что напоминание о голе Курочкина вдохновит на повторение победы в кубке в этом году. И в субботу история повторилась.