Нарвских хоккеистов разозлило, что в раздевалку для взятия допинг-проб пришла женщина

В прошлую субботу "Narva PSK" проиграл в Тарту в стартовом матче финальной серии местной команде "Välk 494". После игры в раздевалку нарвской команды пришли инспекторы допинг-контроля из Эстонского целевого учреждения борьбы с допингом и спортивной этики (EADSE), чтобы взять допинг-пробы у двух нарвских хоккеистов, лидеров команды Кирилла Ильина и Максима Бережонова. По словам Ремо Перли, ведущего следователя EADSE, инспекторов оскорбили и заставили покинуть раздевалку.

Пробы удалось взять только через 40 минут. По словам Перли, более поздние пробы не могут считаться отрицательными, потому что тестируемые должны находиться под наблюдением чиновника допинг-контроля с того момента, как им сообщили, что они должны сдать пробу. "Чтобы не имелось возможности как-нибудь повлиять на пробу или тест", - сказал он, приведя в пример тот факт, что некоторые потенциально запрещенные вещества могут быть скрыты в организме в течение короткого времени.