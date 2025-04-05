Нарвских хоккеистов разозлило, что в раздевалку для взятия допинг-проб пришла женщина

Хоккейная команда "Narva PSK", оказавшаяся в центре скандала, связанного со сдачей допинг-проб после первой финальной игры чемпионата Эстонии, объяснила свой первоначальный отказ сдать тест тем, что одним из инспекторов допинг-контроля, вошедших в раздевалку, была женщина.
В прошлую субботу "Narva PSK" проиграл в Тарту в стартовом матче финальной серии местной команде "Välk 494". После игры в раздевалку нарвской команды пришли инспекторы допинг-контроля из Эстонского целевого учреждения борьбы с допингом и спортивной этики (EADSE), чтобы взять допинг-пробы у двух нарвских хоккеистов, лидеров команды Кирилла Ильина и Максима Бережонова. По словам Ремо Перли, ведущего следователя EADSE, инспекторов оскорбили и заставили покинуть раздевалку.