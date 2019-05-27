Уроженцу Йыхви Рихо Террасу придется подождать своего места в Европарламенте

Поначалу поступила информация, что Рихо Террас прошел в Европарламент, и он даже успел произнести победную речь на предвыборной вечеринке партии "Isamaa". По сообщению газеты "Постимеэс", Террас выбежал на сцену и рычал, словно лев. "Мы это сделали! Соцдемы получили всего одно место! Мартин Хельме - только 3000 голосов! Мы - победители этих выборов! Спасибо вам, друзья!" - сказал Террас со сцены своим однопартийцам.

Позднее выяснилось, что соцдемы получат все-таки два места и достанутся они Марине Кальюранд и Свену Миксеру. Помимо них жители Эстонии выбрали в Европейский парламент также Андруса Ансипа и Урмаса Паэта из Партии реформ, Яну Тоом из Центристской партии и Яака Мадисона из EKRE.

Террас пройдет в Европейский парламент только после завершения Брексита и ухода из парламента депутатов от Великобритании.