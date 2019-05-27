Пн, 27.05.2019
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Уроженцу Йыхви Рихо Террасу придется подождать своего места в Европарламенте

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Погрузившийся в политику всего несколько месяцев назад Рихо Террас набрал в Эстонии 21474 голоса, однако занять место в Европейском парламенте он сможет не раньше, чем оттуда уйдут британцы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Первый номер "Isamaa" уроженец Йыхви Рихо Террас набрал по всей Эстонии 21474 голоса и оказался первым так называемым запасным игроком, который пройдет в Европейский парламент в качестве седьмого представителя Эстонии только после ухода оттуда депутатов от Великобритании.

Поначалу поступила информация, что Рихо Террас прошел в Европарламент, и он даже успел произнести победную речь на предвыборной вечеринке партии "Isamaa". По сообщению газеты "Постимеэс", Террас выбежал на сцену и рычал, словно лев. "Мы это сделали! Соцдемы получили всего одно место! Мартин Хельме - только 3000 голосов! Мы - победители этих выборов! Спасибо вам, друзья!" - сказал Террас со сцены своим однопартийцам.

Позднее выяснилось, что соцдемы получат все-таки два места и достанутся они Марине Кальюранд и Свену Миксеру. Помимо них жители Эстонии выбрали в Европейский парламент также Андруса Ансипа и Урмаса Паэта из Партии реформ, Яну Тоом из Центристской партии и Яака Мадисона из EKRE.

Террас пройдет в Европейский парламент только после завершения Брексита и ухода из парламента депутатов от Великобритании.

В Ида-Вирумаа Террас набрал 810 голосов, что почти в два раза больше, чем удалось получить пять лет назад первому номеру "Isamaa" Тунне Келаму. В родной Йыхвиской волости Террас набрал 201 голос.

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