Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве столкнулись автомобиль и велосипед

Велосипед, попавший в ДТП. Фото носит иллюстративный характер.
Велосипед, попавший в ДТП. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Во вторник вечером нетрезвый велосипедист угодил в больницу, попав в ДТП.

Как уточнила полиция, ДТП случилось 20 мая приблизительно в 18.24 у западной границы города Нарвы. Там, рядом с автозаправочной станцией "Olerex", столкнулись между собой легковой автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился 40-летний мужчина, и велосипед. Велосипедом управлял тоже 40-летний мужчина, но с признаками алкогольного опьянения.

Пострадавший при столкновении велосипедист был доставлен в больницу, а обстоятельства ДТП выясняются, добавили в полиции.

Комментарии

Ключевые слова

Нарва
Наверх