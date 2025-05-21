В Нарве столкнулись автомобиль и велосипед

Как уточнила полиция, ДТП случилось 20 мая приблизительно в 18.24 у западной границы города Нарвы. Там, рядом с автозаправочной станцией "Olerex", столкнулись между собой легковой автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился 40-летний мужчина, и велосипед. Велосипедом управлял тоже 40-летний мужчина, но с признаками алкогольного опьянения.