День Сомпа украсит "Дочка босса"

Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова сказала, что в начале лета Кохтла-Ярве отмечает День города и этому событию посвящаются разные мероприятия, которые проходят во всех частях города. Начинает обычно Сомпа и нынешний год не стал исключением, но так как праздник совпал с Международным днем защиты детей, сотрудники центра культуры приготовили много развлечений для горожан - как маленьких, так и взрослых.

Открывает праздник в 15.00 театральная студия "Сийликесед", которой руководит Юлия Попова и в которой занимаются сомпаские ребята, на сцене клуба они покажут свой новый спектакль "Вперед, котенок!". В 16.00 зрителей пригласят на улицу - праздничный концерт с участием творческих коллективов Кохтла-Ярвеского центра культуры "Радость", "Ритм", Келлуке" и вокальной студии будет проходить на передвижной сцене, которую установят на площадке перед клубом.

Здесь же развернутся творческие мастерские, в которых проведут разнообразные мастер-классы для всей семьи руководители студий изобразительного искусства и рукоделия Юрате Кастрицкая, Галина Максимова, Марина Сеппар и Лилия Торопышкина.