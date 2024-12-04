На трассу нарвского зимнего народно-спортивного карнавала выйдут более 1500 участников

Запоминающееся впечатление

Нарвскому зимнему забегу добавляет карнавальности и то, что многие участники выйдут на трассу в пестрых костюмах. Например, работников и учащихся Ида-Вирумааского центра профобразования можно будет увидеть на трассе одетыми в рабочую одежду различных профессий, преподаваемых в этом учебном заведении. "Будут сварщики, будут повара", - привела пример руководитель по маркетингу центра профобразования Кадрин Локотар, которая сама собирается нарядиться в костюм муравья, являющегося талисманом учебного заведения.

По словам Локатор, от центра профобразования в Нарвском зимнем забеге будут участвовать более пары десятков человек. "Я сама участвовала в прошлом году, и это было такое классное общинное мероприятие в Ида-Вирумаа, что в этом году я подбодрила и коллег приехать, и уверена, что они получат от этого вечера запоминающееся впечатление", - сказала она.

Метеопрогноз обещает на субботний вечер близкую к нулевой температуру воздуха, может также пойти снег. "Если вокруг будет бело, как в прошлом году, то это добавит волшебства, - сказал Торм, отметив, что большая часть трассы проходит по главным улицам города, которые ухожены. - Но поскольку речь идет о зимнем забеге, то участникам надо быть немного осторожнее, чем на летних беговых мероприятиях", - сказал он, попросив также передвигающихся в Нарве на автотранспорте учесть в субботу вечером, что в движении возможны ограничения и придется запастись временем. Участникам тоже стоит парковать транспортные средства подальше от места старта и финиша у центра "Фама".