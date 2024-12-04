На старт Нарвского зимнего забега, ставшего зимним карнавалом народного спорта, выйдут вечером в предстоящую субботу более 1500 участников, что больше, чем в предыдущие годы.
На трассу нарвского зимнего народно-спортивного карнавала выйдут более 1500 участников
7 декабря в 17.00 у нарвского торгового центра "Фама" стартуют участники забега на 10 км. Через две минуты старт откроется на дистанциях 5 км, 2,5 км и 7,5 км. До этого в 16.00 там же состоятся детские забеги.
"Eesti ööjooks" - "Нарвская зима"
- 7 декабря в Нарве, основные старты в 17.00
- Старт и финиш - в центре "Фама"
- Дистанции: 5 км и 10 км, народные дистанции (без медали и без учета времени) - 2,5 км и 7,5 км
- Трасса проходит по центру Нарвы
Регистрация и дополнительная информация: www.eestimaraton.ee
Большая часть стартовых мест продана
Главный организатор мероприятия Марко Торм сказал, что по состоянию на среду все стартовые места на дистанциях 5 км и 10 км были проданы. Свободные места остались еще на народной дистанции 2,5 км и 7,5 км, где время замерять не будут и медаль за участие не вручат, однако все остальное веселье на трассе ощутить будет возможно.
По словам Торма, число участников ограничено для того, чтобы можно было как можно лучше спланировать мероприятие, да и участники чувствовали бы себя на трассе приятно.
В этом году беговая трасса проходит по 2,5-километровому кругу от центра "Фама" до центра "Астри" и обратно. В зависимости от выбранной дистанции участнику надо будет преодолеть его от одного до четырех раз. По словам Торма, на этом круге расположатся целых 17 развлекательных пунктов, а это значит, что в среднем через каждые 150 м бегунов и ходоков будут подбадривать музыканты, танцоры, дискоры, глотатели огня и др.
Запоминающееся впечатление
Нарвскому зимнему забегу добавляет карнавальности и то, что многие участники выйдут на трассу в пестрых костюмах. Например, работников и учащихся Ида-Вирумааского центра профобразования можно будет увидеть на трассе одетыми в рабочую одежду различных профессий, преподаваемых в этом учебном заведении. "Будут сварщики, будут повара", - привела пример руководитель по маркетингу центра профобразования Кадрин Локотар, которая сама собирается нарядиться в костюм муравья, являющегося талисманом учебного заведения.
По словам Локатор, от центра профобразования в Нарвском зимнем забеге будут участвовать более пары десятков человек. "Я сама участвовала в прошлом году, и это было такое классное общинное мероприятие в Ида-Вирумаа, что в этом году я подбодрила и коллег приехать, и уверена, что они получат от этого вечера запоминающееся впечатление", - сказала она.
Метеопрогноз обещает на субботний вечер близкую к нулевой температуру воздуха, может также пойти снег. "Если вокруг будет бело, как в прошлом году, то это добавит волшебства, - сказал Торм, отметив, что большая часть трассы проходит по главным улицам города, которые ухожены. - Но поскольку речь идет о зимнем забеге, то участникам надо быть немного осторожнее, чем на летних беговых мероприятиях", - сказал он, попросив также передвигающихся в Нарве на автотранспорте учесть в субботу вечером, что в движении возможны ограничения и придется запастись временем. Участникам тоже стоит парковать транспортные средства подальше от места старта и финиша у центра "Фама".