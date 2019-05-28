Вт, 28.05.2019
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Банкротный управляющий приступает к продаже имущества Аво Вийола

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Аво Вийол украл у "Капитала культуры" более полумиллиона евро и за 17 лет вернул из них менее одного процента.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вируский уездный суд объявил в понедельник о банкротстве проживающего и действующего в Йыхви предпринимателя Аво Вийола. Много лет назад Вийол похитил из фонда "Капитал культуры", в пересчете на нынешние деньги, более полумиллиона евро.

По словам представителя фонда "Капитал культуры Эстонии" присяжного адвоката Терье Эйпре, Вийол, в соответствии с отчетом временного управляющего, работал в своих ТОО "Viru Äriteenindus" и "Julius Consult" и предоставлял через эти коммерческие объединения услуги ида-вируским самоуправлениям, например, Алутагузеской, Йыхвиской и Тойлаской волостям, а также городам Нарва-Йыэсуу и Кивиыли.

Деньги истрачены

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