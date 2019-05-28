Банкротный управляющий приступает к продаже имущества Аво Вийола

По словам представителя фонда "Капитал культуры Эстонии" присяжного адвоката Терье Эйпре, Вийол, в соответствии с отчетом временного управляющего, работал в своих ТОО "Viru Äriteenindus" и "Julius Consult" и предоставлял через эти коммерческие объединения услуги ида-вируским самоуправлениям, например, Алутагузеской, Йыхвиской и Тойлаской волостям, а также городам Нарва-Йыэсуу и Кивиыли.