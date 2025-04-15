Жители Эстонии отметили рекордно много опасных мест на дорогах

В ходе дорожных операций на прошлой неделе полиция зафиксировала 2669 случаев превышения скорости в 1726 местах по всей Эстонии, о которых в полицию сообщили сами участники дорожного движения.
На прошлой неделе в патрулировании приняли участие 1057 полицейских - они проверили 1726 точек по всей Эстонии, о которых участники дорожного движения ранее сообщали на сайте liiklustalgud.ee. На минувших выходных полиция зафиксировала в этих местах 1625 нарушений скоростного режима и 399 других нарушений правил дорожного движения.
В Ида-Вирумаа больше всего опасных мест было отмечено на дорогах в районе Йыхви и Кохтла-Ярве, и лишь совсем немного - в центральной части и на юге уезда.
Хотя полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, поведение водителей на дороге существенно не изменилось.
- Отношение водителей также не изменилось - иногда превышение скорости даже воспринимается как должное. Это хорошо было видно во время дорожных толок, потому что, когда сотрудники правоохранительных органов спрашивали водителей, почему они превышают скорость, оказывалось, что на самом деле в этом нет никакой необходимости, а скорее всего водители просто не умеют планировать свое время", - сказала подполковник полиции Сирле Лойго.
По ее словам, целью усилий является повышение безопасности дорожного движения, поэтому полиция ограничилась беседами с 645 нарушителями.
- Мы надеемся, что человек поймет свое нарушение без штрафа, - сказала Лойго. - Идея дорожных толок заключается в том, чтобы присутствовать там, где местные жители больше всего обеспокоены превышением скорости и ждут нас. Мы могли видеть, насколько ждали полицию на определенных участках дороги, по выражениям благодарности, которые мы получили, а их было больше, чем в другие дни недели дорожных работ. Члены поселка Киили принесли печенье полицейским, измеряющим скорость, чтобы выразить свою благодарность", - описала этот искренний жест Лойго.
В этом году жители Эстонии были особенно активны, сообщая в полицию об опасных участках дорожного движения, и в этом году было зафиксировано рекордное количество таких случаев. "Мы благодарны всем, кто отметил свои наблюдения на карте дорожного движения, а также тем, кто понимает риски, связанные с превышением скорости, и вносит свой вклад в то, чтобы сделать наши дороги и улицы безопаснее. Безопасную дорожную среду создает не только полицейский, измеряющий скорость, а все участники дорожного движения вместе", - добавила Лойго.
Помимо скорости, внимание уделялось и всему остальному, что происходит на дороге. Например, были пойманы водители, употреблявшие алкоголь, водители, игравшие со своими телефонами, водители, не имевшие техосмотра, и другие мелкие нарушения. Отзывы сотрудников полиции о проверенных местах можно посмотреть на сайте www.liiklustalgud.ee.
Полицейский отметил, что хотя на неделе забастовок погодные условия были по-прежнему вполне зимними, с этой недели погода стала более весенней, и в городе появилось большое количество двухколесных транспортных средств. "Водители велосипедов, электросамокатов и мотоциклов менее защищены, и их попадание в дорожно-транспортное происшествие может привести к более серьезным травмам. Пожалуйста, будьте осторожны и учитывайте других участников дорожного движения", - сказала Лойго.