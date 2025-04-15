Жители Эстонии отметили рекордно много опасных мест на дорогах

На прошлой неделе в патрулировании приняли участие 1057 полицейских - они проверили 1726 точек по всей Эстонии, о которых участники дорожного движения ранее сообщали на сайте liiklustalgud.ee. На минувших выходных полиция зафиксировала в этих местах 1625 нарушений скоростного режима и 399 других нарушений правил дорожного движения.

В Ида-Вирумаа больше всего опасных мест было отмечено на дорогах в районе Йыхви и Кохтла-Ярве, и лишь совсем немного - в центральной части и на юге уезда.

Хотя полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, поведение водителей на дороге существенно не изменилось.

- Отношение водителей также не изменилось - иногда превышение скорости даже воспринимается как должное. Это хорошо было видно во время дорожных толок, потому что, когда сотрудники правоохранительных органов спрашивали водителей, почему они превышают скорость, оказывалось, что на самом деле в этом нет никакой необходимости, а скорее всего водители просто не умеют планировать свое время", - сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

По ее словам, целью усилий является повышение безопасности дорожного движения, поэтому полиция ограничилась беседами с 645 нарушителями.