Применивший насилие к силламяэским школьникам мужчина арестован

Вируская окружная прокуратура во вторник обратилась к суду с ходатайством об аресте 38-летнего мужчины, которого подозревают в применении насилия к ученикам Ваналиннаской основной школы Силламяэ, сообщает портал rus.err.ee. Суд ходатайство удовлетворил и мужчина был взят под стражу на один месяц.
По первоначальным данным, мужчина пришел в школу до уроков и применил насилиe в отношении ученика пятого класса. После этого у него была словесная перепалка с учеником девятого класса, после чего он толкнул подростка, угрожал ему похожим на оружие предметом и ушел из школы в неизвестном направлении, сообщила во вторник, 28 мая, пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
По словам молодежного полицейского Нарвского отделения полиции Андрея Ярового, мужчина, который ранее не наказывался в уголовном порядке, пришел в силламяэский констебльский пункт, где был задержан в качестве подозреваемого.
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Помимо проведения досудебного делопроизводства полиция в сотрудничестве со школой оказывает всестороннюю помощь и поддержку детям, которые связаны с этим случаем или стали его свидетелями", - сказал Яровой.
Прокурор Рагнар Плисткин сказал, что насилие и угроза оружием не является решением ни одной проблемы, тем более насилию не место в школе.
По словам Андрея Ярового, полиция постоянно сотрудничает со школами, чтобы предупредить травлю в школах.