Применивший насилие к силламяэским школьникам мужчина арестован

По первоначальным данным, мужчина пришел в школу до уроков и применил насилиe в отношении ученика пятого класса. После этого у него была словесная перепалка с учеником девятого класса, после чего он толкнул подростка, угрожал ему похожим на оружие предметом и ушел из школы в неизвестном направлении, сообщила во вторник, 28 мая, пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

По словам молодежного полицейского Нарвского отделения полиции Андрея Ярового, мужчина, который ранее не наказывался в уголовном порядке, пришел в силламяэский констебльский пункт, где был задержан в качестве подозреваемого.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Помимо проведения досудебного делопроизводства полиция в сотрудничестве со школой оказывает всестороннюю помощь и поддержку детям, которые связаны с этим случаем или стали его свидетелями", - сказал Яровой.

Прокурор Рагнар Плисткин сказал, что насилие и угроза оружием не является решением ни одной проблемы, тем более насилию не место в школе.