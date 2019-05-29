Пчелы устроили диверсию на мосту между Эстонией и Россией

Сообщение об осах (вероятно, это все же пчелы) появилось в "Фейсбуке" в группе, посвященной новостям на границе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом. "На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - написал член группы Александр.

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в комментарии "Северному побережью" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно имеется. По данным пограничников, пчелы появились на пешеходном переходе через мост "Дружба" накануне. Вероятнее же всего, гнездо строилось дольше, но проблемой для людей его обитатели стали именно в эти дни.

- Теперь "Riigi Kinnisvara" (предприятие по управлению госнедвижимостью. - Ред.) через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез, - рассказала представитель погранохраны.