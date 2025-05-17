На борту вертолетов, потерпевших крушение в Финляндии, находились известные эстонские бизнесмены

По данным спасательной службы финского региона Сатакунта, речь идет о двух гражданских вертолетах, пишет rus.postimees.

Представители Министерства иностранных дел Эстонии сообщили, что на борту обоих вертолетов находилось в общей сложности пять человек.

В одном из вертолетов летел член правления строительной компании Mapri Ehitus Прийт Яагант (1972 года рождения) с супругой.

Во втором вертолете - известный в сфере энергетики бизнесмен Олег Сынаялг.

Близкие Сынаялга подтвердили его гибель в результате авиакатастрофы.

По данным источника, оба вертолета направлялись в аэропорт Пийкаярви на встречу любителей авиации. После трагического инцидента организаторы отменили мероприятие.

Изначально сообщалось, что в другом вертолете находился предприниматель Олег Гроссь, владелец OG Elektra AS и сети магазинов Grossi, однако эта информация не подтвердилась.

Сам Гроссь в разговоре с редактором портала Elu также высказал мнение, что во втором вертолете, судя по всему, находился его тезка, бизнесмен Олег Сынаялг.

Гроссь также упомянул, что Прийт Яагант получил лицензию пилота вертолета лишь месяц назад.