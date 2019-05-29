Суд продлил арест Воронова

Вируский уездный суд заключил Воронова под стражу на два месяца в интересах досудебного следствия в конце марта этого года, и теперь этот срок должен был истечь, однако прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство в прошлую пятницу, 24 мая, обосновав это тем, что основания для ареста не отпали.

2 мая Тартуский окружной суд не удовлетворил жалобу адвоката Воронова на арест своего подзащитного. Адвокат апеллировал к тому, что Воронов ушел в отставку со всех публичных должностей, в том числе с должностей исполнительного руководителя нарвского водного предприятия, члена Нарвского горсобрания и председателя фракции, и поэтому больше не может ни на кого повлиять.

По оценке окружного суда, по-прежнему имеется угроза совершения по меньшей мере преступлений против правосудия, "как это убедительно и доказательно установил уездный суд". "И это несмотря на уход А. Воронова с различных должностей. Прекращение формального должностного положения человека не всегда означает конец его неформального влияния, особенно в ситуации, когда оказывающего влияние и подвергающихся влиянию могут связывать общие сомнительные деяния, неизвестное количество компрометирующей информации и определенного рода экономическая зависимость", - отметил окружной суд в своем постановлении об оставлении Воронова под стражей.

Воронова подозревают в нарушении требований к проведению конкурсов госпоставки с целью предоставления преимущества участнику производства, а также в неоднократном получении и вымогательстве взятки в крупном размере.