Органный фестиваль - это перезагрузка для сердца

Республиканские детские органные фестивали проходят в Эстонии каждый год в разных городах, там, где организовано обучение детей по этой специальности, поэтому этот музыкальный форум называют кочующим. Юные органисты выступали в Валга, Нарве, Кейла, Тарту, Пярну, Таллинне, Курессааре, Вильянди и Пухья. В Йыхви фестиваль проходил в 2009 году, и так как тогда в нем впервые участвовал участник из России, он превратился в первый международный детский органный конкурс-фестиваль.

Музыка звучит в храмах, где есть старинные музыкальные инструменты, и можно порадоваться, что в юбилейный год фестиваля именно йыхвиская церковь святого Михаила наполнится красивой музыкой и идавирумаасцы вновь получат возможность прикоснуться к красоте этого искусства.

- Получился отличный подарок и к нашему юбилею - Ахтмеская школа искусств в этом году отмечает 25-летие, - порадовалась директор АШИ Яна Унт. - Хотя органную музыку в нашей школе преподают несколько лет, долгое время она оставалась лишь в качестве дополнительного инструмента, но в этом учебном году орган пополнил список предлагаемых специальностей, так как благодаря государственной дотации на специальное образование школа приобрела новый мануальный орган и появилась возможность финансирования уроков.

У преподавателя органной музыки Светланы Кекишевой в этом учебном году было два ученика - Милана Матросова и Даниэль Кабанчук. Евгения Катарина Разгоняева изучает этот инструмент в качестве дополнительного. Недавно все трое участвовали в республиканском конкурсе на лучшего инструменталиста, где показали прекрасные результаты: у Миланы и Даниэля первое место, у Евгении Катарины - второе.

В предстоящем концерте примут участие ученики из Таллинна, Тарту, Кохила, Пярну, Кохтла-Ярве и Йыхви. По словам директора Ахтмеской школы искусств Яны Унт, программа длится около двух часов.