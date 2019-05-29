В пятницу в Йыхви состоится девятый забег конторских крыс

Цели нынешнего "Rat Race" - снабдить страдающего редким заболеванием кожи кивиылиского ребенка средствами ухода за кожей, поддержать семью с четырьмя детьми при покупке для их парализованного отца специальной кровати и ходунков, а также помочь двум воспитываемым родителем-одиночкой ахтмеским мальчикам приобрести компьютер и конторское кресло.

Для участия в нынешнем йыхвиском "Rat Race" записались и внесли плату за участие в размере 100 евро 12 команд.

Прежде занимавшаяся организацией йыхвиского забега конторских крыс Терье Раттур из НКО "Tertur Arendus" доверила нынче это ответственное дело Алутагузескому округу "Найскодукайтсе". "Я восемь лет проводила йыхвиский "Rat Race", но поскольку моя занятость удвоилась - будучи хозяйкой отеля мызы Мяэтагузе, я открыла в поселке Люганузе и собственный дом отдыха "Karukellа", - то пришлось от чего-то другого отказаться. Объявила в "Facebook", что ищу преемника, и члены "Найскодукайтсе" Алутагузеской дружины взялись за это дело. Я делюсь с ними опытом и помогаю с записями в "Facebook", - сказала Раттур.

Прошлогодний "Rat Race" вошел в историю с рекордом участия (24 команды) и собранной суммы поддержки - 2200 евро.