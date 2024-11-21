В среду, 27 ноября, в Йыхвиской гимназии и Йыхвиском концертном доме пройдут концерты в честь Олафа Копвиллема, выпускника Йыхвиской гимназии, который работал в Канаде химиком, был куплетистом и руководителем хора.
В Йыхви прозвучат куплеты Олафа Копвиллема, зарубежного эстонца с ида-вирускими корнями
Общество Йыхвиского музея организует концерт в сотрудничестве с актером и певцом Пеэтером Кальюмяэ, который исполнит лучшие номера Олафа Копвиллема и других эстонских куплетистов. "Это также дань уважения родному краю автора песен Ида-Вирумаа, где начался его образовательный путь", - сказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
Олаф Копвиллем, выпускник Йыхвиской гимназии, родился в Кивиыли 1 ноября 1926 года. Его детство прошло в кихельконде Люганузе. Учеба в Йыхвиской гимназии была прервана войной. В вихре Второй мировой войны, будучи в возрасте 18 лет мобилизованным в немецкую армию, осенью 1944 года с отступающими войсками он оказался в Германии.
В 1947 году Олаф Копвиллем окончил эстонскую гимназию в лагере беженцев в Гейслингене, а затем отправился в Канаду, где на основании трудового контракта работал шахтером на медном руднике. В 1956 году он окончил Монреальский университет по специальности "химик", участвовал в работе корпорации "Ugala".
После окончания университета Олаф Копвиллем несколько лет работал преподавателем в университете, а затем в 1957 году поступил на работу в нефтяную компанию "Shell" в качестве химика, работал в Монреале, Торонто и Берлингтоне, а с 1972 по 1974 год - в Нидерландах.
Наибольшую известность принесли куплеты
Но известность ему принесла не столько работа химика, сколько его деятельность в музыкальной сфере в годы эмиграции. Музыкальное образование Олаф Копвиллем получил в частном порядке как студент-самоучка под руководством Романа Тоя.
Как хоровой дирижер он работал с несколькими коллективами, такими как Эстонский мужской хор Торонто (1960-1963), Эстонский женский хор Монреаля (1963-1969), молодежный национально-культурный ансамбль "Vikerlased" и певческий ансамбль девушек в Монреале (1964-1970), смешанный хор Эстонского общества Гамильтона (1970-89) и "Hamiltoni Helletajad" (1977-1987).
Наибольшую известность среди соотечественников Копвиллем получил благодаря своим куплетам, которые были популярны среди эстонцев как за рубежом, так и в Эстонии. Его первая сольная пластинка "Vindilised viisid" и последующие "Viise ja vinte" и "Lenda, lenda lepalind" с Лейдой Ярви известны и любимы до сих пор.
Мог бы стать таким же популярным, как Эйно Баскин
- Если бы Олаф Копвиллем не эмигрировал и чудом выжил в Эстонии, он стал бы здесь таким же популярным, как Эйно Баскин. И эстонские куплеты поднялись бы на более почитаемый уровень. Только тогда нам бы столь же не хватало песенных отражений жизни в эмиграции, - сказал юморист и писатель Прийт Аймла.
Копвиллем также был постоянным автором газеты Торонто "Vaba Eestlane", и на основе своих публикаций он в 1996 году в Таллинне издал сборник "Vested". В 1993 году пярнуский театр "Endla" представил музыкальную комедию "Toronto-Vilsandi nõudmiseni". Этот спектакль театра "Varius" был поставлен на основе биографии Олафа Копвиллема и отражал его творчество с 1973 по 1996 год. Олаф Копвиллем умер 21 июля 1997 года в Берлингтоне, Канада.
Актер Пеэтер Кальюмяэ неоднократно встречался с Олафом Копвиллемом в Эстонии и Канаде и в концертной программе познакомит зрителей с интересными фактами из жизни знаменитого идавирусца.
Концерт Пеэтера Кальюмяэ "Sõber, ütle, kuidas käis see vana viis!" начнется в 19.00 в Йыхвиском концертном доме. Стоимость билета для взрослых - 20 евро, льготный билет - 15 евро. Билеты продаются в "Piletilevi". В тот же день в Йыхвиской гимназии Пеэтер Кальюмяэ выступит с лекцией-концертом, посвященным Олафу Копвиллему.