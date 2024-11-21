В Йыхви прозвучат куплеты Олафа Копвиллема, зарубежного эстонца с ида-вирускими корнями

Как хоровой дирижер он работал с несколькими коллективами, такими как Эстонский мужской хор Торонто (1960-1963), Эстонский женский хор Монреаля (1963-1969), молодежный национально-культурный ансамбль "Vikerlased" и певческий ансамбль девушек в Монреале (1964-1970), смешанный хор Эстонского общества Гамильтона (1970-89) и "Hamiltoni Helletajad" (1977-1987).

Наибольшую известность среди соотечественников Копвиллем получил благодаря своим куплетам, которые были популярны среди эстонцев как за рубежом, так и в Эстонии. Его первая сольная пластинка "Vindilised viisid" и последующие "Viise ja vinte" и "Lenda, lenda lepalind" с Лейдой Ярви известны и любимы до сих пор.

Мог бы стать таким же популярным, как Эйно Баскин

- Если бы Олаф Копвиллем не эмигрировал и чудом выжил в Эстонии, он стал бы здесь таким же популярным, как Эйно Баскин. И эстонские куплеты поднялись бы на более почитаемый уровень. Только тогда нам бы столь же не хватало песенных отражений жизни в эмиграции, - сказал юморист и писатель Прийт Аймла.

Копвиллем также был постоянным автором газеты Торонто "Vaba Eestlane", и на основе своих публикаций он в 1996 году в Таллинне издал сборник "Vested". В 1993 году пярнуский театр "Endla" представил музыкальную комедию "Toronto-Vilsandi nõudmiseni". Этот спектакль театра "Varius" был поставлен на основе биографии Олафа Копвиллема и отражал его творчество с 1973 по 1996 год. Олаф Копвиллем умер 21 июля 1997 года в Берлингтоне, Канада.

Актер Пеэтер Кальюмяэ неоднократно встречался с Олафом Копвиллемом в Эстонии и Канаде и в концертной программе познакомит зрителей с интересными фактами из жизни знаменитого идавирусца.

Концерт Пеэтера Кальюмяэ "Sõber, ütle, kuidas käis see vana viis!" начнется в 19.00 в Йыхвиском концертном доме. Стоимость билета для взрослых - 20 евро, льготный билет - 15 евро. Билеты продаются в "Piletilevi". В тот же день в Йыхвиской гимназии Пеэтер Кальюмяэ выступит с лекцией-концертом, посвященным Олафу Копвиллему.