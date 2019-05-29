Йыхви и Тойла рассчитывают на поддержку государства в строительстве велодороги

Ходатайство об ускорении строительства велодороги между Йыхви и Тойла получил еще министр госуправления предыдущего правительства Янек Мягги. Теперь, когда новым министром является также центрист Яак Ааб, его однопартийцы йыхвиский волостной старейшина Макс Каур и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст снова отправили обращение.