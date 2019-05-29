Чт, 30.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Йыхви и Тойла рассчитывают на поддержку государства в строительстве велодороги

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Прошлой осенью была построена велодорога в Иллука; велодорога между Йыхви и Тойла ждет уже много лет.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Власти Йыхвиской и Тойлаской волостей обратились на этой неделе к министру Яаку Аабу с просьбой, чтобы государство поспособствовало скорейшему строительству велодороги между двумя самоуправлениями.

Ходатайство об ускорении строительства велодороги между Йыхви и Тойла получил еще министр госуправления предыдущего правительства Янек Мягги. Теперь, когда новым министром является также центрист Яак Ааб, его однопартийцы йыхвиский волостной старейшина Макс Каур и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст снова отправили обращение.

Вопрос безопасности и качества жизни 

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