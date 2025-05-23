Ахти Асманн борется за сохранение сланцевой промышленности и не намерен сдаваться

Если ты хочешь покупать ракеты или прочую необходимую для обороны технику, что в нынешней ситуации необходимо, то на это нужны реальные деньги. Единственным, так сказать, банкоматом, в сторону которого все смотрят, осталась система торговли углеродными квотами - мол, вдруг путем продажи квот удастся выжать еще больше денег.

Так в будущем должен выглядеть завод по производству биопродуктов "VKG", если этот масштабный проект будет успешно реализован. Фото: eskiis

Важные решения по миллиардному проекту ожидаются в мае

Почти четыре года назад концерн "VKG" объявил о намерении построить завод по производству биопродуктов в волости Люганузе. В мае этого года ожидаются важные решения, которые определят, возможно ли продолжение реализации этого крупного проекта.

- Инвестиции очень большие: 1,0-1,2 миллиарда, - сказал Ахти Асманн, добавив, что для этого, безусловно, необходимы стратегический партнер и привлечение внешнего финансирования. - Чтобы выйти на рынок и попросить такие большие деньги, необходимо проделать основательную предварительную работу. Тем более что мы находимся в 50 километрах от российской границы. Геополитическая ситуация не способствует инвестированию в Эстонию.

Говоря о предварительной работе, Асманн имеет в виду три важных вещи: планировка должна быть утверждена, земельный вопрос решен и заключено соглашение о поставке более крупной партии сырья. Теперь, после победы в конкурсе RMK по лесозаготовкам, заключаются договоры на поставку древесины, что обеспечит треть объема сырья, необходимого для будущего завода. На завершающей стадии находятся также переговоры с RMK о деталях договора, касающегося прав на застройку участка. В мае ожидается утверждение планировки волостным собранием Люганузе.

В качестве следующего шага "VKG" ищет финансового консультанта, который поможет составить план финансирования. "Мы также хотим получить от финансового консультанта оценку того, насколько реально найти деньги на этот проект в нынешних условиях", - сказал Асманн.

Если найдется партнер, готовый вложить деньги в это предприятие, можно будет приступить к проектированию завода. Стоимость только проектирования может составить около 25 миллионов евро. "Это не делается просто так, на всякий случай. Это займет год-полтора. Затем можно принимать предложения по строительству и получить окончательное представление о стоимости этого завода. После принимается окончательное инвестиционное решение и начинается строительство", - перечислил он этапы, которые предстоит пройти до завершения строительства завода.