Ахти Асманн борется за сохранение сланцевой промышленности и не намерен сдаваться

"Идея запрета производства сланцевого масла безответственна, экономически совершенно необоснованная и даже глупая", - говорит председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн, который не первый год борется за сохранение этой отрасли производства и обещает, что не намерен идти тут на уступки.
- В последние годы вы были откровенно критичны в отношении намерений и решений правительства, касающихся сланцевой промышленности. Почему?
- Сейчас готов проект программы развития энергохозяйства. Она прежде всего является руководством к действию для чиновников. В ней предусматривается отказ от производства сланцевого масла самое позднее к 2040 году. То есть новые разрешения на добычу сланца выдавать не станут, если из него будут производить топливо. По-моему, это совершенно нерационально и непонятно.
В программе развития написано также, что в энергетике надо прекратить использование сланца не позднее 2035 года. При этом не говорится о том, что делать с выделяющимся при производстве сланцевого масла газом полукоксования, который мы сейчас используем для производства энергии. Если это запретят в 2035 году, то, по сути, запретят одновременно и производство сланцевого масла.
Не понимают, что производство сланцевого масла - это одна большая цепь, которая производит масло на мировой рынок, а из выделяющегося газа полукоксования - электроэнергию и теплоэнергию.
- Каким, по вашему мнению, должно быть энергохозяйство Эстонии?
- На мой взгляд, программа развития энергохозяйства должна отвечать на вопрос: каким образом Эстония собирается снабжать себя электроэнергией и теплоэнергией сегодня и в будущем? Чтобы она была дорожной картой, указывающей, как прийти к этому.
Можно предусмотреть, что какие-то вещи будут решены рынком, а какие-то нужно будет подтолкнуть путем дотаций или законодательной поддержки. В нормальной программе развития нельзя, однако, ничего запрещать, а нужно сосредоточиться на развитии. Здесь же хотят включить также запреты.
Завод по производству удобрений "Nitrofert" полностью снесут, а на его месте построят бизнес-парк
Концерн "VKG" приобрел соседний участок площадью 68 гектаров, на котором располагался завод по производству удобрений "Nitrofert", и уже около года занимается его сносом.
По словам Ахти Асманна, через год на этом месте будет пустая площадка. "Мы посчитали разумным снести все здания и оборудование там сразу. Многие из них стали опасными. В то же время необходимая инфраструктура для создания новых производств там есть. Лучше это делать на пустом месте, чем там, где вокруг ветхие здания. Все необходимое имеется, через год можно сразу приступать к строительству", - сказал он о планируемом бизнес-парке.
Европейская система торговли выбросами и является тем инструментом, с помощью которого по всей Европе производства с большим углеродным следом постепенно делают все более неконкурентоспособными. Этим создается благоприятная почва для развития новых производств. По-нашему, этого совершенно достаточно.
Правительство должно не запрещать производство из сланца электроэнергии или масла в какой-то конкретный год, а, скорее, оценивать, каким образом сегодняшняя система торговли выбросами влияет на производство электроэнергии.
- Как эстонские политики могут повлиять на систему торговли выбросами, от которой, в свою очередь, во многом зависит наше энергохозяйство?
- В конечном итоге голосовать по этому вопросу ведь будут государства-члены Евросоюза. У Эстонии должна быть своя точка зрения, защищающая наши интересы. У Эстонии отсутствует всяческая необходимость ставить в климатической политике более жесткие цели, чем это сделал Евросоюз.
Наверняка надо пересмотреть решение о том, что производство сланцевого масла надо прекратить к 2040 году. Такое данное Евросоюзу обещание надо отозвать. Во-вторых, Эстония не должна принимать ни одного более строгого решения о климатической политике или претворять его в жизнь быстрее, нежели это делает Евросоюз.
Эстония должна подняться и вступить в борьбу за свои интересы, за свою промышленность и свою энергетику в Европе. Надо защищать свою промышленность. Это работа политиков, чиновников и дипломатов.
Поэтому мы и остаемся критичными, ведь решения политиков, касающиеся сланцевой промышленности или энергохозяйства, исходят из идеологии, а не из рационального обсуждения.
- Каково влияние такой политики на "Viru Keemia Grupp"?
- Политики иногда говорят, что если нужно прекратить деятельность какого-то предприятия, то в этом нет ничего страшного, поскольку это произойдет постепенно. В сланцевой промышленности ничего подобного нет. Если от государства поступает сигнал, что оно сделает все от него зависящее, чтобы прекратить твою деятельность, то предприятие первым делом прекратит инвестиции.
Когда расходы предприятия начинают превышать его доходы, оно сразу же закрывается. Предприятия не банкротятся по частям или подразделениям. У нас существует одна целостная цепочка, и нельзя сделать так, чтобы шахта была прибыльной, а производство масла - нет. Если прекратится производство масла, то прекратится и добыча сланца.
Со сланцем связан бизнес объемов. Добыча - это довольно дорогая деятельность. Чем меньше станет объем добычи, тем дороже будет одна тонна. Тут нет такой возможности, чтобы в один год уменьшить производство масла на треть, через пять лет - еще на одну треть и через десять лет полностью прекратить его. Теоретически кто-то может на бумаге планировать таким образом, однако в практической жизни какого-то постепенного прекращения деятельности не существует.
- Не означает ли это, что вам уже в течение пары лет придется принимать принципиальное решение о будущем производства масла - продолжать его или нет?
- Мы делаем свою работу и рассчитываем, что сможем делать ее и в будущем. Мы как раз открываем шахту "Uus-Kiviõli". Мы видим, что на мировом рынке спрос на нашу продукцию имеется. Продажи идут хорошо. Мы прилагаем усилия, чтобы производственные расходы были по возможности низкими и простоев было как можно меньше. Чтобы производство было безопасным, эффективным и экологичным.
Сланец скоро начнет поступать с новой шахты
Если в начале 2013 года тогдашний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес открыл шахту "Ojamaa" "VKG", то вскоре откроется шахта "Uus-Kiviõli" "VKG", поскольку в "Ojamaa" запасы начинают истощаться.
По словам Ахти Асманна, разведка запасов на шахте "Ojamaa" уже завершена, и все люди и техника геологоразведочного подразделения теперь работают на шахте "Uus-Kiviõli". Также завершено строительство конвейера, соединяющего две шахты, который после наладки должен начать работу в конце июня.
В 2026 или 2027 году "VKG" планирует перенести всю добычу сланца с "Ojamaa" на шахту "Uus-Kiviõli".
Мы не можем позволить себе такой роскоши, чтобы 50 процентов времени думать о том, что государственная власть в следующий раз предпримет относительно нашей отрасли промышленности.
- В последние годы на основании публичных сигналов можно предположить, что вам приходится думать об этом все больше, ведь эти решения и регуляции все больше влияют на вашу деятельность.
- Действительно приходится. Когда государство выступает с точками зрения, которые, по-нашему, неразумны, то, конечно, мы говорим об этом. Мы хотим, чтобы происходило рациональное обсуждение.
- Как, по-вашему, в течение последних пяти лет исходило ли от правительства что-то разумное относительно будущего сланцевой промышленности?
- (Думает.) За последние пять лет в этом смысле ничего особо не изменилось. Тот нарратив, что мы должны как можно быстрее двигаться в направлении климатической нейтральности, в Эстонии ведь по-прежнему существует.
Если мы посмотрим, что происходит в мире, да и в Европе тоже, то похоже, что ощущение реальности потихоньку начинает возвращаться. Крупнейший шведский завод аккумуляторов "Northvolt" обанкротился. Норвежское государственное энергетическое предприятие "Statkraft" приостановило развитие водородного проекта. Крупнейшая нефтегазовая фирма Австрии вследствие отсутствия спроса закрыла водородные заправки. Постепенно с разумными выводами начинают выступать также экс-политики. Тони Блэр [бывший премьер-министр Великобритании] сказал, что приход к нынешним зеленым амбициям оказался слишком агрессивным и преждевременным.
Урсула фон дер Ляйен вновь с очень небольшим перевесом стала руководителем Еврокомиссии благодаря голосам зеленых, представительство которых в Европарламенте не очень велико, и поэтому пообещала еще больше ужесточить зеленые цели. Это находится в вопиющем противоречии с реальной жизнью.
Если ты хочешь покупать ракеты или прочую необходимую для обороны технику, что в нынешней ситуации необходимо, то на это нужны реальные деньги. Единственным, так сказать, банкоматом, в сторону которого все смотрят, осталась система торговли углеродными квотами - мол, вдруг путем продажи квот удастся выжать еще больше денег.
Важные решения по миллиардному проекту ожидаются в мае
Почти четыре года назад концерн "VKG" объявил о намерении построить завод по производству биопродуктов в волости Люганузе. В мае этого года ожидаются важные решения, которые определят, возможно ли продолжение реализации этого крупного проекта.
- Инвестиции очень большие: 1,0-1,2 миллиарда, - сказал Ахти Асманн, добавив, что для этого, безусловно, необходимы стратегический партнер и привлечение внешнего финансирования. - Чтобы выйти на рынок и попросить такие большие деньги, необходимо проделать основательную предварительную работу. Тем более что мы находимся в 50 километрах от российской границы. Геополитическая ситуация не способствует инвестированию в Эстонию.
Говоря о предварительной работе, Асманн имеет в виду три важных вещи: планировка должна быть утверждена, земельный вопрос решен и заключено соглашение о поставке более крупной партии сырья. Теперь, после победы в конкурсе RMK по лесозаготовкам, заключаются договоры на поставку древесины, что обеспечит треть объема сырья, необходимого для будущего завода. На завершающей стадии находятся также переговоры с RMK о деталях договора, касающегося прав на застройку участка. В мае ожидается утверждение планировки волостным собранием Люганузе.
В качестве следующего шага "VKG" ищет финансового консультанта, который поможет составить план финансирования. "Мы также хотим получить от финансового консультанта оценку того, насколько реально найти деньги на этот проект в нынешних условиях", - сказал Асманн.
Если найдется партнер, готовый вложить деньги в это предприятие, можно будет приступить к проектированию завода. Стоимость только проектирования может составить около 25 миллионов евро. "Это не делается просто так, на всякий случай. Это займет год-полтора. Затем можно принимать предложения по строительству и получить окончательное представление о стоимости этого завода. После принимается окончательное инвестиционное решение и начинается строительство", - перечислил он этапы, которые предстоит пройти до завершения строительства завода.
- Почему большие зеленые проекты уходят на паузу?
- Потому, что технология не готова, рынок не готов. Эти технологии, когда и будут готовы, настолько дорогие, что потребители будут не в силах нести это бремя. С помощью каких-то искусственных регуляций ты можешь попытаться подтолкнуть какую-то новую инициативу, однако конечный потребитель должен захотеть и смочь оплатить ее.
- В Кохтла-Ярве и Йыхви цена центрального отопления терпимая благодаря газу полукоксования, из которого вы производите теплоэнергию. В проекте программы развития энергохозяйства написано, что из-за прекращения производства сланцевого масла нужно будет найти новое решение, что обойдется, как там написано, примерно в 80 миллионов евро. В области энергетики действительность такова, что намеченные поначалу инвестиции вырастают в несколько раз, а проекты оказываются осуществлены значительно позднее намеченного. Это разумно?
- Пожалуй, это немного истерическая ситуация. Я с интересом наблюдал, как в начале нынешней зимы, когда выяснилось, что отопление в Нарве резко подорожало, многие политики во главе с социал-демократами прилагали усилия, чтобы "Eesti Energia" снизила цену на тепло и продавала его также в убыток. По сути, им следовало бы убеждать нарвитян, что те должны быть довольны таким положением: центральное отопление хоть и стало дороже, зато оно более чистое и зеленое. Таких речей они перед жителями Нарвы почему-то не вели, хотя эта ситуация стала последствием их идеологических и политических решений.
Мы собираемся работать долго. Мы сами не сдадимся. Мы считаем, что над жителями Йыхви и Кохтла-Ярве не должна нависнуть угроза резкого повышения цены отопления в последующие годы.
Завод по переработке пластиковых отходов нуждается в дополнительной поддержке
"VKG" также планирует построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов. Фонд справедливого перехода принял решение поддержать строительство центра сортировки пластиковых отходов и пиролизного завода суммой в 16 миллионов евро. По словам Ахти Асманна, это покрывает лишь 10 процентов стоимости этого проекта, и для его реализации необходима более значительная поддержка со стороны государства.
- В плане технологии у нас полная ясность. Мы знаем, кто что предлагает. В чем слабые стороны технологий, сильных сторон немного. Мы не боимся этих слабых сторон, потому что пиролиз - это наш хлеб. Мы верим, что найдем эти решения. Но процесс запуска может оказаться более длительным, чем заявлено в рекламных буклетах технологий, - отметил он.
Наибольшую озабоченность, по его словам, вызывает то, что сортировка и переработка пластиковых отходов обходятся очень дорого. "Никто в Европе не делает подобных вещей без инвестиционной поддержки. Это уже не 10-15 процентов от общей стоимости, а 30-50 процентов", - сказал Асманн, добавив, что внедрение непроверенных технологий - это шаг в неизвестность, и никто не будет делать этого без поддержки, если страны хотят, чтобы пластиковые отходы перерабатывались.
В этом году должно стать ясно, появится ли в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов. "В ближайшее время мы соберем последнюю информацию о рынке пластикового сырья, о том, какова реальная цена и как обеспечить сырье. Затем мы посмотрим, может ли этот проект быть рентабельным и при каких условиях", - сказал он, отметив, что решение о том, стоит отложить проект или предпринять дальнейшие усилия по поиску дополнительного финансирования, должно быть принято не позднее третьего квартала этого года. Не исключено, что "VKG" откажется от поддержки в 16 миллионов евро, выделенной Фондом справедливого перехода, и завод по переработке пластиковых отходов не будет построен.
Если производство масла и придется прекратить, то, если удастся построить завод биопродукции, оттуда могла бы поступать энергия на базе биотоплива, которой хватило бы также для отопления домов в Кохтла-Ярве и Йыхви, и даже оставалось бы сверх того. Поэтому сейчас отсутствует всякая необходимость начинать строить за большие деньги какие-то альтернативные мощности для отопления.
- Несмотря на сильный встречный политический ветер вы все-таки инвестируете и верите, что сумеете преодолеть все эти подводные скалы?
- Да! Мы вынуждены брать на себя риски, но у нас и нет другого выбора. Если не добывать сланец, то нельзя также производить масло. История показала, что после нервотрепки все в конце концов все-таки решалось. Хотелось бы приходить к этому проще, чтобы производства по разрешениям были более быстрыми и понятными. Но мы всегда справлялись. Авось будем справляться и впредь.
- В последние годы вы очень много общались также с политиками и старались своими аргументами доказать, что уничтожать сланцевую промышленность неразумно. Почему, по-вашему, они все же пытаются это сделать?
- Я не вижу, чтобы у них имелись какие-то аргументы. Когда они говорят, будто углеродно нейтральная экономика - это наше будущее и от нее мы выиграем больше, нежели потеряем, то что на это скажешь? Надо бы сосредоточиться на развитии нового бизнеса, а не на закрытии какого-то действующего дела. Неконкурентоспособные вещи и сами закроются. Когда исчезнет спрос.
Похоже, что многие чиновники и принимающие решения часто бывают на каких-то замечательных конференциях и слышат разговоры о том, как в одном месте показывают одно, а в другом - другое классное зеленое решение. Но они часто не обращают внимания на то, что в таких презентациях зачастую много воздуха. Когда начинаешь углубляться в суть дела, то выясняется, что технологии еще не совсем готовы и не подтвердили себя в реальной жизни. О многих моментах, связанных с действительными расходами, не говорят вообще. Развитие нового бизнеса происходит не настолько просто и быстро, как часто желают.
Я за развитие новых и более экологичных технологий. Этим обязательно нужно заниматься. Но при этом нельзя искусственно уничтожать существующие функционирующие производства.
Например, о судовых топливах [на которые уходит также большая часть производимого в Эстонии сланцевого масла] уже давно говорят, что для нас этот рынок вот-вот исчезнет, так как на смену приходят водородные и аммиачные суда, и так далее. Рынок судовых топлив действительно все время меняется. Но в то же время мы видим, что 75 процентов новых судов построены с расчетом на применение обычного топлива. Водородное топливо хорошее, однако его бак образует треть судна. Суда предназначены все-таки для перевозки по морям и океанам грузов, а не собственного топливного бака.
Конечно, в случае новых судов все стараются уменьшить расход топлива, построить более хорошие двигатели. Направление на увеличение эффективности существует повсюду в мире. Каждый думает об этом и ищет решения, вплоть до того, какой краской покрасить корпус судна, ведь благодаря этому тоже можно на несколько процентов уменьшить расход топлива.
Но ведь топливо из-за этого не меняется. Спрос на традиционное тяжелое топочное масло сохранится еще надолго. Конечно, спрос может в промежутке немного уменьшаться, а затем снова расти, производители изменяются, цена меняется. В таких условиях ты должен быть в состоянии действовать конкурентоспособно.
- Будущее производства масел тоже во многом определяется тем, какой будет цена углеродной квоты. Каковы ваши прогнозы по этой части?
- Когда создавали действующую сейчас систему, то предусматривали, что цена квоты CO2 постепенно вырастет с начала десятилетия от уровня 30 евро за тонну к концу десятилетия до 50 евро. На самом деле она быстро выросла намного больше. С учетом этого было бы неразумно еще больше ужесточать правила.
Вопрос ведь и в том, разумно ли отказываться от способности независимо производить топливо в Эстонии. Сегодня мы его экспортируем, а во время кризиса могли бы использовать в Эстонии. Запрещать его производство - безответственно, экономически абсолютно необоснованно и даже глупо.
- Как бы это повлияло на Ида-Вирумаа?
- Если мы захотим развивать в Ида-Вирумаа и что-то другое наряду со сланцем, то ради Бога, надо развивать. Тут есть Силламяэский порт, промышленные территории с инфраструктурой, которые можно вновь использовать, для чего не придется рубить лес. Рабочая сила еще имеется, но это ненадолго, ведь при этой неопределенности города пустеют, люди разъезжаются. Если бы здесь было больше производств, то сюда пришло бы также больше знаний, людей и специалистов. Возникали бы новые идеи и побочные бизнесы.
Повсюду в мире в новый бизнес инвестируют заработанные на старом бизнесе деньги. Если искусственно прекратить старый бизнес, то не на что будет создавать новый.
Мы не ищем возможностей инвестировать в Валга или Вильянди. Мы находимся здесь, наши люди здесь. Наши знания здесь, мы знаем, какие ресурсы тут есть. Мы все время думаем о том, как сюда инвестировать. Тут у государства следовало бы спросить, какие еще препятствия тут существуют. Мы стараемся устранять их, а не создавать новые. Все просто.
Иностранец боится инвестировать в Эстонию значительно больше, чем сам эстонец. Мы здесь живем, мы знаем свои риски. В действительности мы боимся меньше. Эстонца не нужно очень долго убеждать, чтобы он инвестировал первым делом сюда.