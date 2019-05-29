ПЕРЕДОВИЦА: Знаковая дорога

Правительство Юри Ратаса хоть и объявило на последующие годы режим экономии, однако это не мешает руководителям самоуправлений мечтать о том, чтобы в дело наконец пошел какой-нибудь залежавшийся в ящике стола проект.
Время для ждущего тянется долго, и люди, с нетерпением ждущие велодороги между Йыхви и Тойла, разумеется, обрадовались бы, если бы ее строительство началось в ближайшее время.
Велодорога пришлась бы по душе не только местным жителям, но и гостям Ида-Вирумаа: открывать для себя уезд, колеся на велосипеде, и заниматься оздоровительным спортом - это все больше в почете. Однако делать это сейчас на шоссе между Йыхви и Тойла рискуют немногие.
Представители йыхвиской власти из числа центристов утверждали, что если Центристская партия войдет в правительство, то им легче будет получать для волости инвестиции и поддержки. В это же верили, наверное, и тойлаские волостные руководители, когда вступали в Центристскую партию.
Насколько быстро развернется строительство велодороги, как и четырехрядного шоссе между Йыхви и Нарвой, - это послужит хорошим индикатором того, состоятельны ли умозаключения местных центристов о пользе своего пребывания в партии премьер-министра с точки зрения поддержки самоуправления.