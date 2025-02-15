ПЕРЕДОВИЦА Щекотливый вопрос

Об этом свидетельствует тот факт, что многие государственные учреждения также печатают инфобуклеты на русском языке, организуют информационные дни и пресс-конференции на русском языке, нанимают людей, в обязанности которых входит общение с русскоязычными СМИ, имеют русскоязычные веб-сайты и т.д. Это было вызвано практической необходимостью, поскольку, если государство хочет охватить как можно больше людей в Эстонии, оно должно делать это на понятном им языке. Учитывая поток дезинформации и пропаганды, который в течение многих лет поступал из-за восточной границы, это также было вопросом безопасности.

После развязывания Россией войны в Украине ситуация во многом изменилась. Некоторые государственные учреждения, например, прекратили публикацию информации на русском языке, закрыли русскоязычные сайты и подчеркнули необходимость сокращения неэстоноязычного общения. Однако другие опять же осознали, что в нынешнее время особенно важно охватить русскоязычное население, поскольку мы уже три года живем, по сути, в условиях кризиса безопасности.

В сегодняшнем "Северном побережье" мы рассказываем о споре между уполномоченным по равному обращению и городом Кохтла-Ярве о том, может ли город включить условие о продвинутом владении русским языком в требования к будущему специалисту по связям с общественностью. Эта должность предполагает общение с общественностью и составление корректных текстов. Как на эстонском, так и на русском языке. Сразу скажем, что найти человека, отвечающего этим условиям, да еще и обладающего коммуникативными навыками, не так-то просто. Однако, на наш взгляд, дискриминацию здесь найти сложно. В Эстонии есть множество должностей, в том числе на государственной службе, которые требуют владения разными языками или других специфических навыков. Именно для того, чтобы результат был максимально эффективным.