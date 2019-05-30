Стало известно, как Нарва платит за титул культурной столицы

Ровно за два месяца до срока подачи основной заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года город Нарва решает почти вдвое увеличить бюджет заявки и сопутствующей пиар-кампании. В горсобрании встанет вопрос о целесообразности трат с учетом потраченного на скандалы времени и воцарившегося неверия в победу.
Если в первоначальном городском бюджете Нарвы на 2019 года на работу над составлением книги-заявки заложили 75000 евро, то буквально сегодня, 30 мая, на повестке дня в горсобрании стоит добавление еще 65352 евро - в сумме будет 140352.