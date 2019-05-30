Чт, 30.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Стало известно, как Нарва платит за титул культурной столицы

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Членам Нарвского горсобрания 30 мая предстоит решить вопрос о выделении дополнительных 65352 евро - на составление заявки на титул культурной столицы Европы, сопутствующие этому мероприятия и на зарплаты приглашенным специалистам.

ФОТО: Илья Смирнов

Ровно за два месяца до срока подачи основной заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года город Нарва решает почти вдвое увеличить бюджет заявки и сопутствующей пиар-кампании. В горсобрании встанет вопрос о целесообразности трат с учетом потраченного на скандалы времени и воцарившегося неверия в победу.

Если в первоначальном городском бюджете Нарвы на 2019 года на работу над составлением книги-заявки заложили 75000 евро, то буквально сегодня, 30 мая, на повестке дня в горсобрании стоит добавление еще 65352 евро - в сумме будет 140352.

Предполагается, что дополнительные деньги депутаты горсобрания разрешат изъять из фонда погашения городом банковских обязательств, то есть можно говорить косвенно о займовых деньгах.

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