Стало известно, как Нарва платит за титул культурной столицы

Членам Нарвского горсобрания 30 мая предстоит решить вопрос о выделении дополнительных 65352 евро - на составление заявки на титул культурной столицы Европы, сопутствующие этому мероприятия и на зарплаты приглашенным специалистам.

Ровно за два месяца до срока подачи основной заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года город Нарва решает почти вдвое увеличить бюджет заявки и сопутствующей пиар-кампании. В горсобрании встанет вопрос о целесообразности трат с учетом потраченного на скандалы времени и воцарившегося неверия в победу.