Кохтла-Ныммеский детский дом намерены закрыть

Слухи о том, что Тойлаская волость, в ведомство которой детский дом перешел после административной реформы, намерена завершить биографию Кохтла-Ныммеского детского дома, ходили уже давно, особенно в последние месяцы - ждали результатов конкурса на должность нового директора. Прежний руководитель Рихо Кангур около полугода назад ушел в мир иной. Но так как никакой информации не поступало, в коллективе начались волнения по поводу будущего. Поэтому исполняющая обязанности директора детского дома Ксения Алексеева пригласила на общее собрание старейшину волости Эве Эаст, чтобы коллектив получил конкретную информацию из первых уст.