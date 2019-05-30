Кохтла-Ныммеский детский дом намерены закрыть

Во вторник вечером старейшина волости Тойла Эве Эаст и ее помощник Керда Эйерт сообщили коллективу детского дома о том, что социальное учреждение скоро завершит свою деятельность. Хотя решение еще должны утвердить на заседании волостного собрания, чиновники тем не менее утверждают, что другого пути нет, так как условия проживания детей тут не соответствуют современным требованиям.
Слухи о том, что Тойлаская волость, в ведомство которой детский дом перешел после административной реформы, намерена завершить биографию Кохтла-Ныммеского детского дома, ходили уже давно, особенно в последние месяцы - ждали результатов конкурса на должность нового директора. Прежний руководитель Рихо Кангур около полугода назад ушел в мир иной. Но так как никакой информации не поступало, в коллективе начались волнения по поводу будущего. Поэтому исполняющая обязанности директора детского дома Ксения Алексеева пригласила на общее собрание старейшину волости Эве Эаст, чтобы коллектив получил конкретную информацию из первых уст.