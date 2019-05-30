Нынешний мотофестиваль станет последним

Кивиылиский мотофестиваль пройдет нынче в 12-й раз. Организаторы фестиваля, неоднократно удостаивавшегося признания за лучшую организацию этапов ЧМ для мотоциклов с коляской, сообщили вчера, что проводимый 8-9 июня фестиваль станет последним - по крайней мере в таком виде.

Сосредоточат силы по другую сторону горы

Один из организаторов мотофестиваля Янек Маар признался, что главная причина отказа от его проведения - это время и людской ресурс. "Перенеся мотофестиваль на начало июня, мы думали, что у нас хватит сил как на запуск летних аттракционов, так и на организацию фестиваля, но просчитались. Запуск центра - большая и очень важная для нас работа, где мы послаблений делать не хотим", - констатировал он.

Маар добавил все же, что прежнее время проведения в конце июля или начале августа тоже было не очень удачным, ведь центр тоже требовал своего и организаторы к тому моменту просто изматывались.

Поэтому и решили, что нынешний фестиваль станет последним и следующего - 13-го по счету - мотофестиваля не будет.

- Я не говорю, что мотофестиваля больше никогда не будет. Может быть, найдется кто-нибудь, кто захочет проводить этот этап и станет делать это у нас. Мы с радостью готовы принимать это мероприятие либо каждый год, либо через год, - сказал Маар.

Возможно также, что когда парк для активного семейного отдыха окрепнет и его работа наладится, они снова будут проводить мотофестиваль.

Календарь ЧМ следующего года составят в июне. "Так что мы никого не подводим", - Маар пообещал, что в этом году организацией фестиваля будут заниматься не кое-как в ожидании конца, а, как всегда, качественно.

Последний шанс для тех, кто не успел

Каждый год мотофестиваль собирал в Кивиыли около 5000 участников. Будет ли нынче установлен рекорд публики, Маар предсказать не смог. "Мы надеемся, что все, кто в прежние годы подумывал о приезде, но не приехал, приедут теперь - и наша гора будет полна людей", - Маар отметил, что у людей теперь последняя возможность сделать это.

Причин для приезда хватает: на мероприятие соберутся все лучшие гонщики на мотоциклах с коляской. Кроме того, в хорошей форме сейчас эстонец Керт Варик с напарником - латвийцем Лаурисом Дайдерсом: на этапе ЧМ в Украине они заняли призовое место.

Кроме этапа ЧМ среди мотоциклов с коляской состоится чемпионат Европы в классе quadracer. Традиционно соревноваться будут также одиночные мотоциклы, состоится заезд в гору. Запланирована и удостаивавшаяся многочисленных похвал праздничная программа, нынче выступят ансамбли "Kala" и "Traffic".