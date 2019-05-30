Нынешний мотофестиваль станет последним

Одно из крупнейших ида-вируских летних мероприятий - мотофестиваль - состоится нынче в последний раз, поскольку основные силы организаторы направят на развитие центра развлечений для всей семьи.
Кивиылиский мотофестиваль пройдет нынче в 12-й раз. Организаторы фестиваля, неоднократно удостаивавшегося признания за лучшую организацию этапов ЧМ для мотоциклов с коляской, сообщили вчера, что проводимый 8-9 июня фестиваль станет последним - по крайней мере в таком виде.
Сосредоточат силы по другую сторону горы
Один из организаторов мотофестиваля Янек Маар признался, что главная причина отказа от его проведения - это время и людской ресурс. "Перенеся мотофестиваль на начало июня, мы думали, что у нас хватит сил как на запуск летних аттракционов, так и на организацию фестиваля, но просчитались. Запуск центра - большая и очень важная для нас работа, где мы послаблений делать не хотим", - констатировал он.
Маар добавил все же, что прежнее время проведения в конце июля или начале августа тоже было не очень удачным, ведь центр тоже требовал своего и организаторы к тому моменту просто изматывались.
Поэтому и решили, что нынешний фестиваль станет последним и следующего - 13-го по счету - мотофестиваля не будет.
- Я не говорю, что мотофестиваля больше никогда не будет. Может быть, найдется кто-нибудь, кто захочет проводить этот этап и станет делать это у нас. Мы с радостью готовы принимать это мероприятие либо каждый год, либо через год, - сказал Маар.
Возможно также, что когда парк для активного семейного отдыха окрепнет и его работа наладится, они снова будут проводить мотофестиваль.
Календарь ЧМ следующего года составят в июне. "Так что мы никого не подводим", - Маар пообещал, что в этом году организацией фестиваля будут заниматься не кое-как в ожидании конца, а, как всегда, качественно.
Последний шанс для тех, кто не успел
Каждый год мотофестиваль собирал в Кивиыли около 5000 участников. Будет ли нынче установлен рекорд публики, Маар предсказать не смог. "Мы надеемся, что все, кто в прежние годы подумывал о приезде, но не приехал, приедут теперь - и наша гора будет полна людей", - Маар отметил, что у людей теперь последняя возможность сделать это.
Причин для приезда хватает: на мероприятие соберутся все лучшие гонщики на мотоциклах с коляской. Кроме того, в хорошей форме сейчас эстонец Керт Варик с напарником - латвийцем Лаурисом Дайдерсом: на этапе ЧМ в Украине они заняли призовое место.
Кроме этапа ЧМ среди мотоциклов с коляской состоится чемпионат Европы в классе quadracer. Традиционно соревноваться будут также одиночные мотоциклы, состоится заезд в гору. Запланирована и удостаивавшаяся многочисленных похвал праздничная программа, нынче выступят ансамбли "Kala" и "Traffic".
КИВИЫЛИСКИЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ
Суббота, 8 июня
15.00-18.00 - квалификационные заезды,
18.15-21.45 - чемпионат Эстонии по подъему в гору,
22.00-23.00 - финалы ночного кросса одиночных мотоциклов и награждение победителей в праздничной палатке,
23.00-01.15 - праздничная палатка: выступают "Traffic" и "Kala".
Воскресенье, 9 июня
9.00-10.30 - разминочные заезды,
10.50-12.00 - автографы, открытие соревнований,
12.30-16.40 - финальные заезды,
17.00 - торжественное награждение победителей.