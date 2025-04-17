Открытие сезона мотогонок в Виласки - это снег, сложная трасса и напряженные поединки

Зимние погодные условия не способствовали проведению стартовой гонки: перед началом кросса трасса была покрыта значительным слоем снега и льда, что стало сначала проверкой техники организаторов, а затем и выносливости гонщиков. Несмотря на сложные условия, на старт вышли почти 150 гонщиков на двух- и четырехколесных транспортных средствах.

Гонка в Виласки была важна не только с точки зрения начала сезона - она также ознаменовала новую главу для Йыхвиского мотоклуба. Клуб, который ранее организовывал соревнования по кроссу на выносливость на своей домашней трассе в Кохтла-Нымме, был вынужден прекратить там свою деятельность из-за ограничений, введенных местным самоуправлением. Виласки в Валгамаа стал в этом году достойной заменой, позволив клубу продолжить свои организационные традиции и предложить участникам сложный опыт, а зрителям - захватывающие впечатления. "Мы рады, что смогли начать сезон в Виласки. Сотрудничество с Валгаским мотоклубом прошло успешно, и эта трасса стала разнообразным и достойным новым домом для наших соревнований", - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арво Кеэрме.