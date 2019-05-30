Чт, 30.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Угрожавшего больнице бомбой пенсионера отправили за решетку

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Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-ярвеского пенсионера, который этой весной четыре раза не расплатился на заправках, а также угрожал взорвать Ида-Вирускую центральную больницу, отправили прямиком в тюрьму.

3 апреля в 17.46 пенсионер Александр (58) позвонил со своего личного мобильного телефона по номеру центра тревоги 112 и сообщил, что в тот же день около трех часов он заложил бомбу дистанционного управления в отделении экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме и что она взорвется примерно в 18.00-19.00.

На сообщение отреагировали саперы, спасатели и полиция. Находившихся в больнице пациентов и персонал эвакуировать все же не стали. Полиция и саперы проверили здание и ничего подозрительного не обнаружили.

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