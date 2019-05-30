Угрожавшего больнице бомбой пенсионера отправили за решетку

3 апреля в 17.46 пенсионер Александр (58) позвонил со своего личного мобильного телефона по номеру центра тревоги 112 и сообщил, что в тот же день около трех часов он заложил бомбу дистанционного управления в отделении экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы в Ахтме и что она взорвется примерно в 18.00-19.00.