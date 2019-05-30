Переезд Ахтмеской школы искусств отложат до зимы

В освобождающееся здание планируют перевод Ахтмеской школы искусств, которая уже почти четверть века ютится в двух старых домах. Поэтому предстоящее лето для педагогов Ахтмеской школы искусств предполагалось очень хлопотным - планировался переезд учебного заведения в освобождающееся здание начальной школы на улице Сыпрузе и новый учебный год должен был начаться уже там. Однако в школу поступило распоряжение из городского управления о том, что учителям можно не спешить, а строить планы на летний отдых, так как переезд откладывается.