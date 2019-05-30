Чт, 30.05.2019
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Переезд Ахтмеской школы искусств отложат до зимы

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Музыка зазвучит в этом здании еще не скоро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Следующий учебный год Ахтмеская школа искусств должна была начать на Сыпрузе, 33 - в здании начальной школы Ахтмеской гимназии, которое освободится после того, как распахнет двери новая государственная гимназия в Кохтла-Ярве и АГ станет основной школой. Но переезд откладывается - не успеют сделать ремонт. 

В освобождающееся здание планируют перевод Ахтмеской школы искусств, которая уже почти четверть века ютится в двух старых домах. Поэтому предстоящее лето для педагогов Ахтмеской школы искусств предполагалось очень хлопотным - планировался переезд учебного заведения в освобождающееся здание начальной школы на улице Сыпрузе и новый учебный год должен был начаться уже там. Однако в школу поступило распоряжение из городского управления о том, что учителям можно не спешить, а строить планы на летний отдых, так как переезд откладывается.

Вице-мэр Нина Алексеева сказала, что планы не изменились и от объединения отделений АШИ под одной крышей в здании постройки 1953 года городские власти ни в коем случае не отказываются, а сроки переезда сдвигаются потому, что к сентябрю строители не успеют выполнить необходимые для нормальной деятельности школы искусств работы по реконструкции и ремонту.

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