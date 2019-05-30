МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.05-06.06

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 мая

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы.

* В Нарве с 18.00 - мероприятия в рамках Дней города. Информация: www.narva.ee.

* В Кивиылиском приключенческом центре в 19.00 - "Уникальный концерт": оркестр аккордеонистов из Германии, "Põmmutajad" и "Kõuekeeled" из Кивиыли, оркестр мандолин из Ухтна. Вход свободный.

Пятница, 31 мая

* В Нарве с 10.00 - мероприятия в рамках Дней города. Информация: www.narva.ee.

Суббота, 1 июня

* В Нарве с 12.00 - мероприятия в рамках Дней города. Информация: www.narva.ee.

Воскресенье, 2 июня

* На Тойлаской певческой сцене в 11.00 - V Праздник песни и танца ида-вирумааских детских садов "Мы - дети Вирумаа".

* В Нарве с 11.00 - мероприятия в рамках Дней города. Информация: www.narva.ee.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт вокальной студии "Келлуке". Билет - 3 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "Следствие ведет детективное агентство "Валлатуд", представление танцевального коллектива "Валлатуд". Билет - 12 евро.

* Во дворе Кренгольмской мануфактуры в Нарве в 16.00 - Вирумааский день песни. Участие принимают вирумааские хоры, а также Нарвский симфонический оркестр и Йыхвиский биг-бенд. Руководитель - Хирво Сурва. Билет - 3 евро, для детей дошкольного возраста бесплатно.

Вторник, 4 июня

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Кристи и Арви Орель "Rahvuslik makulatuur ja väikesed inimesed". Выставка открыта до 27 июня.

* В актовом зале Нарвской эстонской гимназии (ул. Краави, 1) в 17.00 - собрание, посвященное Дню эстонского флага. Поговорят о сохранении эстонского языка, культуры и духа в Ида-Вирумаа, патриотические песни исполнит хор "Kirderannik". По возможности возьмите с собой сине-черно-белый ручной флажок. Дополнительная информация по тел. 336 3927, Кайре Вийль.

Четверг, 6 июня

* В яблоневом парке в Кивиыли в 15.00 - фестиваль творчества "Tegus õun". Пикник, мастерские, концерт.

* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 16.00 - открытие совместной выставки работ участников студии прикладного искусства и художественной студии Кохтла-Ярвеского центра культуры.

СПОРТ

Четверг, 30 мая

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Вапрус" (Пярну).

Пятница, 31 мая

* На стадионе "Кренгольм" (Нарва) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Калев" (Таллинн).

Суббота, 1 июня

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в 10.00 - Алутагузеское велоралли.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Инто", русские шашки.

* По бульвару Мере, 2 в Силламяэ в 10.00 - Силламяэский бег по лестнице.

* В деревне Валасте в 15.00 - бег деревни Валасте.

Воскресенье, 2 июня

* В Куремяэ в 12.00 - забег вокруг Пюхтицкого монастыря, центр соревнований - на площадке для яанова огня. Информация: www.alutagusesport.ee.

* На стадионе "Кренгольм" (Нарва) в 10.00 - мемориал Анатолия Пааля по легкой атлетике.

* На площадке у Мяэтагузеской школы в 12.00 - турнир по уличному баскетболу.

* В Липовой ямке в Нарве в 12.00 - Забег силачей. Информация: www.seiklushunt.ee.

Четверг, 6 июня

* В мяэтагузеской зоне отдыха с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rsjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 31 мая

* На Кесквяльяк в Йыхви в 12.30 - "Rat Race Jõhvi".

* В Мяэтагузеском народном доме, на стадионе и в парке с 14.00 до 19.30 - Алутагузеский молодежный день. На Алутагузеский молодежный день всю молодежь Алутагузеской волости ждут в Мяэтагузе, чтобы весело начать летний период. В программе мероприятия и представления для молодежи. Хедлайнер - Карл-Эрик Таукар.

Суббота, 1 июня

* На площадке у Силламяэского центра культуры в 11.00 - День защиты детей.

* На Кесквяльяк в Йыхви с 12.00 - "Lõbus laste fest". Шествие, концерт, мастерские, пенное шоу и другое.

* В Синимяэском музее - день рождения музея: 14.00-15.00 - бесплатное посещение музея, 15.00 - постановочное сражение Второй мировой войны (ул. Карья, 2, Синимяэ). Информация: muuseum@vaivara.ee, тел. 5647 4552.

* Перед клубом "Сомпа" в 15.00 - летний день Сомпа. Концертно-развлекательная программа, а также мастерские для всей семьи. Вход свободный.

* В Сакаском народном доме в 17.00 - весенний праздник "Muinasjutt Sinivalgekesest". Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

Воскресенье, 2 июня