В Кохтла-Ярве и Нарве отметят день рождения эстонского флага

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета приглашает учреждения и предприятия Кохтла-Ярве отметить 4 июня День эстонского флага - дискуссионное собрание и совместное фотографирование пройдут в полдень.

Тематическая викторина

- Ида-Вирумаа - удивительный регион в плане как природы, так и разнообразия национального состава. Уважая государственный язык и культуру, мы не менее высоко ценим идентичность других народов, живущих в уезде. Вирумааский колледж - настоящий пример того, как мирно работают и учатся бок о бок представители более чем десяти национальностей. Нас объединяет в равной степени как интерес к науке и технике, так и уважение к культуре разных народов, - сказала директор по развитию колледжа Маре Роозилехт.

На дискуссионном собрании расскажут историю появления триколора и его превращения в государственный флаг. Также поведают об увлекательных и рискованных приключениях тех, кто вывешивал флаги во время оккупации, и о статусе национального символа в современной Эстонии. В рамках образовательного и торжественного мероприятия можно увидеть выставку книг на тему эстонского флага и испытать себя в тематической викторине. В торжественном дискуссионном собрании примут участие как студенты и работники колледжа, так и гости из белорусского Полоцкого государственного университета. На мероприятие приглашаются все желающие.

- При возможности приходите в одежде национальных цветов - например, в блузке синего, черного или белого цвета, - и, если сможете, захватите, пожалуйста, с собой ручной флажок. Сделаем замечательную сине-черно-белую общую фотографию, - обратилась Роозилехт ко всем кохтлаярвесцам.

Проникновенные истории зачитают

В Нарвской эстонской гимназии дискуссионное собрание начнется в 17.00.

Директор Нарвской эстонской гимназии историк Ута Кроон-Ассафрей расскажет об истории эстонского флага, а майор Рейн Стейнфельдт - о значимости национальных символов в современной Нарве. Председатель Нарвского эстонского общества Антс Лийметс сфокусируется на текущем положении и будущем эстоноязычного образования в Нарве и Ида-Вирумаа.

Вирумааское общество эстонского образования объявило конкурс эссе и воспоминаний, связанных с сине-черно-белым триколором (очерки на тему "Minu Eesti lipu lugu" принимаются до 2 июня), и на дискуссионном собрании зачитают наиболее проникновенные истории. В конце торжественного мероприятия споют четыре патриотические песни вместе с Хором северо-восточного побережья. Молодежь Нарвской эстонской гимназии станцует народные танцы и представит подборку стихотворений о флаге Эстонии.

- Когда Вирумааское общество эстонского образования учредили нынешней весной, мы сразу решили, что будем заботиться о судьбе образования и культурной жизни всего Ида-Вирумаа. Поскольку дискуссионное собрание по случаю Дня родного языка прошло в Кохтла-Ярве, то мероприятие в честь Дня эстонского флага мы решили провести в Нарве. 135-летие нашего флага показалось достаточно важной вехой, чтобы организовать это мероприятие из чистого энтузиазма, - пояснила член правления общества Кайре Вийл.

Восстановление жизнеспособности эстонского духа

По словам члена общества образования педагога Кай Кийвер, эстонское государство создано для того, чтобы сохранять и проносить эстонский дух сквозь века, однако, к сожалению, об Ида-Вирумаа нередко говорят как о русскоязычном месте, где эстонцев словно бы и нет.

- У жителей Ида-Вирумаа есть конституционное право воспитывать своих детей эстонцами. В некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа нет, к примеру, эстоноязычных кружков по интересам, молодежных центров, тренировок. Общественных мероприятий на эстонском языке мало. Нередко организации, представляющие эстонское государство, приезжают в уезд, имея с собой буклеты только на русском языке. Многие эстонские семьи махнули рукой и уехали из родного Ида-Вирумаа туда, где эстонский язык и менталитет поддерживают воспитание детей.

По мнению Кийвер, вопрос жизнеспособности эстонского духа в Ида-Вирумаа необходимо поднять снова. "Если мы хотим сохранить и расширить свою общину, то мы должны сами чаще и конкретнее высказываться на эту тему".

На торжественное дискуссионное собрание по случаю Дня эстонского флага приглашаются все, кого интересуют эстонский язык, культура, история и менталитет. "На мероприятие можно приходить всей семьей. Мы рады, когда вирумаасцы ходят на образовательные общественные бесплатные мероприятия, чтобы поддержать местный эстонский дух и увековечить общие культурные воспоминания. Осенью тоже пройдет ряд образовательных мероприятий на эстонском языке для всех эстофилов", - сказала Кайре Вийл.