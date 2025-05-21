МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.05-29.05 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 мая
* В Кохтла-Ярве - XXII Праздник песни и танца для малышей "Eestimaa laps" / "Ребенок Эстонии": 10.00 - шествие от городского управления Кохтла-Ярве, 10.15 - праздник песни и танца на площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Принимают участие детские сады города Кохтла-Ярве. Вход свободный.
Пятница, 23 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - концерт "Väikesed hääled, suured lood". На сцене - юные певцы Керсти Пярнаметс и Тыну Раадик. Вход свободный.
* В Вокаском народном доме в 18.00 - весенний концерт певцов и танцоров Тойлаской гимназии.
Суббота, 24 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: колендарь поков. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - "Пока танцуем - мы молоды", концерт к 35-летию танцевального коллектива "Жемчужина" Нарвского дома детского творчества. Билет - 6 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Rõõmurada", праздник песни и танца Йыхвиской основной школы. Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - "... ja Toila kuused kohavad" / "Селенье в ёловых лесах!", спектакль Тойлаского народного театра о поэте Игоре Северянине. Билет - 7 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Ainulaadne", весенний концерт танцевальной студии "Viis Tähte". Дресс-код: розовый. Билет - 10 евро, семейный билет - 35 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Elegantne Prantsusmaa" / "Элегантная Франция". На сцене Анна Салнит (скрипка; Латвия), Татьяна Гашимова (виолончель; Эстония), Ольга Крейтер (фортепиано; Эстония). В программе: Форе, Дебюсси, Массне, Буланже. Билет - 6-12 евро.
Воскресенье, 25 мая
* На площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 13.00 - "Hei, lustime veel..." / "Продолжаем веселиться...", ида-вируский весенний праздник для людей почтенного возраста. Принимают участие женские танцевальные группы, коллективы народного танца и музыканты. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - "Eesti laulude hitid" / "Хиты эстонской музыки", концерт вокальной студии "DeLight" (Таллинн). В концерте также примет участие известный нарвский танцевальный ансамбль "Юн-Ост". Билет - 7-10 евро.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - Kate: Катрин Мандел. Билет - 20 евро, со значком друга -15 евро (1 евро с билета пойдет в поддержку фонда лечения рака "Kingitud Elu"). Концертная площадка открывается в 17.00. Открыто кафе. Концертный автобус: от Йыхвиской библиотеки - в 17.00, от центра "Prestone" в Кохтла-Ярве - в 17.15. В случае сильного дождя концерт состоится в Сакаском народном доме. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 28 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы. Выступают солисты, ансамбли, хоры, оркестры.
* В Куртнаском молодежном центре в 17.30 - праздничный концерт по случаю окончания сезона в кружках по интересам молодежного центра.
СПОРТ
Четверг, 22 мая
* В Йыхви у стадиона имени Хейно Липпа в 13.00 - открытие скульптуры Хейно Липпа, на стадионе в 14.00 - этап детско-юношеской Золотой лиги по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Ору с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 23 мая
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - познавательная игра из серии "Этот удивительный мир". Различные области знаний.
Суббота, 24 мая
* В Кохтла-Ярвеском парке для диск-гольфа в 10.00 - этап по диск-гольфу народной лиги Эстонии. Информация: discgolfmetrix.com/3216556.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" - Игры "Калева" Ида-Вирумаа: 10.00 - турнир по художественной гимнастике, 12.30 - турнир по баскетболу.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 11.00 - открытый юношеский чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* На открытых игровых площадках Кивиылиской государственной школы в 11.00 - дни города Кивиыли: турнир по баскетболу, 3vs3.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kohtla-Järve linnameeskond" - "Paide linnameeskond III".
Воскресенье, 25 мая
* В Пюсси - 25-километровый пеший поход Кохтла-Нымме-Айду-Пюсси: сбор в 8.30 у Пюссиской железнодорожной станции. Информация: www.facebook.com/events/1796486097875390.
* В Пюсси на спортплощадке в 11.00 - пюссиский этап турнира Люганузеской волости по волейболу.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих участников. Команды должны зарегистрироваться до 23 мая: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Legion" (Таллинн).
Понедельник, 26 маяя
* В Кохтла-Нымме на трассе диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры. Информация: discgolfmetrix.com/3213649.
Вторник, 27 мая
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуплет.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Laagri" (Харью).
Среда, 28 мая
* В Кивиылиском центре приключений на трассе диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры. Информация: discgolfmetrix.com/3213649.
Четверг, 29 мая
* В Кохтла-Ярве с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 22 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Пятница, 23 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - лекция "Purtse Tarakallas: uued avastused ja 3D-rekonstruktsioon Ida-Virumaa võimsaimast muinaslinnast" / "В пуртсеском Таракалда: новые открытия и 3D-реконструкция самого мощного древнего городища Ида-Вирумаа". В ходе лекции археолог Кристо Сийг, докторант Таллиннского университета, представит результаты собственного исследования, проведенного совместно с ученым Тартуского университета Рагнаром Сааге, самого мощного древнего городища Ида-Вирумаа - пуртсеского Таракалда. Кроме того, результаты полевых исследований в районе городища, проведенных в 2023-2024 гг., также будут продемонстрированы с помощью 3D-реконструкции.
Суббота, 24 мая
* В Кивиыли на центральной площади с 9.00 - день города Кивиыли: ярмарка, концерты, шоу собак, детская зона и др. Программа: www.lyganuse.ee/kalender.
* В Нарве на Ратушной площади в 11.00, в Силламяэ по ул. Кеск, 24 в 12.00, в Кохтла-Ярве по Кескаллеэ, 19 в 14.00 - "Ida Open Roads 2025", открытие нового мотосезона в Ида-Вирумаа: мотопоход с мотоклубами Ида-Вирумаа.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": "Цицерон: скептик или стоик?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик.
Воскресенье, 25 мая
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Среда, 28 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - путевые заметки с Вяйно Лайсааром. Это визуальный и эмоциональный вечер из автомобильных поездок "4x4Reis". Кроме того, ряд историй дополнен фотографиями из множества других длительных и коротких поездок на Ближний Восток, в Южную Америку и различные страны Юго-Восточной Азии. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В поселке Таммику в ремонтной мастерской Дома шахтера с 18.00 до 21.00 (22.00) - обучение заточке инструмента. Обучение ведет Роланд Берк. В мастерской вручную затачивают ножи, топоры, ножницы, стамески и другие бытовые и ремесленные инструменты. Рабочие инструменты имеются на месте. Для участия принесите с собой инструмент или инструменты, требующие заточки. В стоимость участия в размере 5 евро также включен перекус во время перерыва. Более подробная информация на странице ремонтной мастерской Дома шахтера в "Facebook": Kaevuri maja paranduskoja. Зарегистрируйтесь по тел. 515 0818 или aare@aare.ee.
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