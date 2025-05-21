МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.05-29.05 Куда пойти в будни и на выходных

Среда, 28 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - путевые заметки с Вяйно Лайсааром. Это визуальный и эмоциональный вечер из автомобильных поездок "4x4Reis". Кроме того, ряд историй дополнен фотографиями из множества других длительных и коротких поездок на Ближний Восток, в Южную Америку и различные страны Юго-Восточной Азии. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Ремонтная мастерская Дома шахтера. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В поселке Таммику в ремонтной мастерской Дома шахтера с 18.00 до 21.00 (22.00) - обучение заточке инструмента. Обучение ведет Роланд Берк. В мастерской вручную затачивают ножи, топоры, ножницы, стамески и другие бытовые и ремесленные инструменты. Рабочие инструменты имеются на месте. Для участия принесите с собой инструмент или инструменты, требующие заточки. В стоимость участия в размере 5 евро также включен перекус во время перерыва. Более подробная информация на странице ремонтной мастерской Дома шахтера в "Facebook": Kaevuri maja paranduskoja. Зарегистрируйтесь по тел. 515 0818 или aare@aare.ee.

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