Есть ли у границы ценовая граница?

У химии и политики немало общего. Для ускорения химической реакции нужен катализатор. Нужен он, как правило, и для решения наиболее сложных проблем, касающихся жизни государства. Однако действительное решение проблем во многих случаях запускает не знание, что проблема требует срочного решения, а что-то другое и зачастую неожиданное.
Катализатором благоустройства временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть восточной границы, стал произошедший в 2014 году на границе инцидент с госчиновником, в результате которого общественность увидела фотографии находящейся местами в весьма плачевном состоянии восточной границы, которая на вид не отличалась от густых зарослей.