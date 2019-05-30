Чт, 30.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Есть ли у границы ценовая граница?

Янар Хольм, государственный контролер.

ФОТО: Лийс Трейманн

У химии и политики немало общего. Для ускорения химической реакции нужен катализатор. Нужен он, как правило, и для решения наиболее сложных проблем, касающихся жизни государства. Однако действительное решение проблем во многих случаях запускает не знание, что проблема требует срочного решения, а что-то другое и зачастую неожиданное.

Катализатором благоустройства временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть восточной границы, стал произошедший в 2014 году на границе инцидент с госчиновником, в результате которого общественность увидела фотографии находящейся местами в весьма плачевном состоянии восточной границы, которая на вид не отличалась от густых зарослей.

Дополнительным, а может, и основным толчком послужили приближавшиеся выборы в Рийгикогу. Дополнительную энергию возникшей реакции придало возникшее у ответственных за пограничный контроль людей ощущение, что открывается окно возможностей, и их понятное желание использовать возникший в результате стечения ряда обстоятельств фон для решения давней проблемы: построить лучшую границу, которая могла бы стать стандартом внешней границы в Европейском союзе.

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