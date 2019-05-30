Есть ли у границы ценовая граница?

Катализатором благоустройства временной контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, то есть восточной границы, стал произошедший в 2014 году на границе инцидент с госчиновником, в результате которого общественность увидела фотографии находящейся местами в весьма плачевном состоянии восточной границы, которая на вид не отличалась от густых зарослей.