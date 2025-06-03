ПЕРЕДОВИЦА Перенос этого срока неизбежен

Это решение означало бы, с одной стороны, что будут отложены на более поздний срок приход большой части новой запланированной экономики, призванной ослабить удушающую хватку, которой подверглась сланцевая промышленность посредством квот, и создание новых рабочих мест. С другой стороны, перенос срока разумен и необратим, чтобы эти планы не провалились только из-за короткого временного графика.

Создание многих новых предприятий, особенно если они должны следовать установленным европейской климатической политикой узким рамкам, является значительно более сложным и требующим времени процессом, чем в теории представляют себе многие политики. Так же как в общем действует принцип, что разрушить что-то имеющееся можно быстро и просто, но попробуй создать что-то новое…

Конечно, в мире многое изменилось с того момента, когда планировался фонд справедливого перехода. Россия, правда, уже тогда захватила куски территории Украины, однако полномасштабная война еще не шла. Теперь Эстония и особенно непосредственно граничащий с Россией Ида-Вирумаа не является в глазах зарубежных инвесторов лучшим местом для вложения денег. Маятник зеленых реформ в глазах политиков многих стран Европы тоже начал двигаться чуть больше к середине, то есть от утопии в сторону более реальной жизни.