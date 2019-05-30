Нарвский "Транс" возглавит российский специалист Андрей Семин

Комментировать в деталях свое назначение на пост главного тренера "Транса" Андрей Семин (49) в четверг, 30 мая, в телефонном разговоре с корреспондентом rus.err.ee отказался.

Однако он подтвердил, что приедет в Нарву 4 июня - тогда и начнет работу с командой.

"Задача, которая будет поставлена перед Семиным - войти в четверку. По возможности, конечно, хотелось бы побороться за место в первой тройке, но уже слишком много очков мы растеряли", - сказал rus.err.ee президент "Транса" Николай Бурдаков.

По словам самого Семина, в минувшую субботу он был в Таллинне и наблюдал за игрой "Транса" в финальном поединке Кубка Эстонии против "Нымме Калью". Та встреча завершилась победой нарвитян в дополнительное время со счетом 2:1. "Транс" завоевал трофей впервые за последние 18 лет. К победе в Кубке Эстонии команду из приграничного города привел опытный специалист Валерий Бондаренко, который взял на себя функции тренера временно - его основной задачей является развитие в клубе юношеского футбола.

"Официально Андрей Семин команде еще не представлен, это произойдет на следующей неделе", - добавил Бурдаков.

Предыдущий главный тренер "Транса", гражданин Латвии Дмитрий Калашников покинул свой пост 29 апреля.

Тренерская карьера Андрея Семина началась в 1998 году. С тех пор он успел поработать более чем с десятком клубов, в том числе московским "Локомотивом" (2001-2004) и московским "Торпедо" (2013).

Отец нового тренера "Транса" Юрий Семин в этом году выиграл с "Локомотивом" Кубок России, а в прошлом сезоне привел железнодорожников к чемпионству. Одну из ключевых ролей в его команде играет полузащитник Антон Миранчук, несколько лет назад выступавший на правах аренды за таллиннскую "Левадию".

Смотрите видео с комментариями Андрея Семина в должности главного тренера предыдущего клуба "Знамя труда" (Орехово-Зуево).