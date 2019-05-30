Ирфан Аметов и Ираклий Торинава из ФК "Силламяэ" на четыре года отлучены от футбола

В матче с командой "Пайде IV", который состоялся в третьей лиге 18 мая, ФК "Силламяэ" выпустил на поле дисквалифицированного игрока под чужой фамилией. Когда Эстонский футбольный союз (ЭФС) начал дисциплинарное расследование, то представители силламяэского клуба начали скрывать обман, неоднократно лгали, пытались повлиять на судей, прятать улики и так далее. Расследование длилось восемь дней, и в конце концов Аметов и Торинава признались в обмане, передает пресс-служба ЭФС.

В ходе дисциплинарного расследования ЭФС собрал фотоматериалы, 11 объяснительных и организовал две встречи. В результате был аннулирован результат матча, ФК "Силламяэ" был наказан снятием трех очков и штрафом в 300 евро. Руководители и одновременно игроки клуба Аметов и Торинова были наказаны четырехлетним запретом на футбольную деятельность, а футболист "Силламяэ" Георгий Кудухашвили получил двухматчевую дисквалификацию.

На данный момент ФК "Силламяэ" занимает седьмое место в зоне "Восток" третьей лиги.

Аметов и Торинава в 2018 году ушли из силламяэского "Калева", который тогда по финансовым причинам опустился во вторую лигу, и организовали свой клуб - ФК "Силламяэ". Аметов был главным тренером, а Торинава - его помощником. При этом оба выходили на поле как футболисты.

В высшей лиге чемпионата Эстонии Аметов (39) играл за кохтла-ярвеский "Лоотус", нарвский "Транс" и силламяэский "Калев". В конце 2017 года Аметов какое-то время был главным тренером "Калева".

Торинава (25) в основном выступал за дубль "Калева", но несколько матчей провел и в высшей лиге.