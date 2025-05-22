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Безудержно разыгравшийся Каборе ведет "Narva Trans" все ближе к вершине лиги мастеров

Каборе забил за три последние игры в общем восемь голов.
Каборе забил за три последние игры в общем восемь голов. Фото: Liisi Troska

Разогнавшийся на волне забивания голов Пьер Ландрю Каборе привел "Narva Trans" к очередной победе в лиге мастеров: таллиннский "Kalev" нарвитяне обыграли со счетом 5:2, причем на счет Каборе в этот раз были записаны два гола.

Забивший в двух предыдущих играх по три гола нападающий - выходец из Буркина-Фасо - был близок к этому и в последней встрече. В первом тайме, когда "Narva Trans" уже вел в счете благодаря голу бразильца Эрикса Сантоса, Каборе на шестнадцатой минуте метко выполнил пенальти. Всего через 13 минут он снова смог попрактиковаться в 11-метровом штрафном. Вратарь соперника отразил его, однако Каборе был тут как тут и все-таки загнал мяч в ворота.

К 39-й минуте встречи "Narva Trans" вел уже 5:0. Голы забили Стен Якоб Вийдас и футболист из Того Джосуэ Доке. В случае последнего гола предварительную работу вновь выполнил Каборе: мяч после его удара влетел в ворота после столкновения с ногой Доке.

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