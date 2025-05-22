Безудержно разыгравшийся Каборе ведет "Narva Trans" все ближе к вершине лиги мастеров

Забивший в двух предыдущих играх по три гола нападающий - выходец из Буркина-Фасо - был близок к этому и в последней встрече. В первом тайме, когда "Narva Trans" уже вел в счете благодаря голу бразильца Эрикса Сантоса, Каборе на шестнадцатой минуте метко выполнил пенальти. Всего через 13 минут он снова смог попрактиковаться в 11-метровом штрафном. Вратарь соперника отразил его, однако Каборе был тут как тут и все-таки загнал мяч в ворота.