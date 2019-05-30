Пт, 31.05.2019
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Новым любимым политиком идавирусцев становится Раймонд Кальюлайд

За Раймонда Кальюлайда отдал свой голос каждый шестой избиратель Ида-Вирумаа, и он в одиночку набрал здесь больше голосов, чем Партия реформ или "Isamaa" с целым списком.

ФОТО: Константин Седнев / Postimees

Важнейшие результаты завершившихся выборов в Европейский парламент в Ида-Вирумаа - усугубляющееся безразличие избирателей, разительное сокращение масштабов преимущества Центристской партии и появление независимого кандидата Раймонда Кальюлайда в числе фаворитов местных избирателей.

То, что преобладающей части жителей Ида-Вирумаа все равно, кто будет представлять Эстонию в Европейском парламенте, стало ясно еще в воскресенье во второй половине дня, когда служба по организации выборов обнародовала явку по уездам по состоянию на 12.00. В Ида-Вирумаа вместе с предварительным и электронным голосованием к тому моменту сделали свой выбор лишь немногим более 17 процентов избирателей, что дало уверенное последнее место в сравнении с остальными уездами.

Поддержка Центристской партии резко упала 

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