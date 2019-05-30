Новым любимым политиком идавирусцев становится Раймонд Кальюлайд

То, что преобладающей части жителей Ида-Вирумаа все равно, кто будет представлять Эстонию в Европейском парламенте, стало ясно еще в воскресенье во второй половине дня, когда служба по организации выборов обнародовала явку по уездам по состоянию на 12.00. В Ида-Вирумаа вместе с предварительным и электронным голосованием к тому моменту сделали свой выбор лишь немногим более 17 процентов избирателей, что дало уверенное последнее место в сравнении с остальными уездами.