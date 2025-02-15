Стен Аамер (28) - известный исполнитель на гармони и мандолине, который учит детей, играет в фольклорном ансамбле "MandoTrio" и является желанным музыкантом на многих мероприятиях по всему уезду. "Молодежи, которая занималась бы в Ида-Вирумаа фольклорной музыкой, очень мало. Поэтому у меня так много возможностей", - говорит он.

"Достойно восхищения, что он вносит вклад в профессию учителя именно в сельской местности"

На проходившем в январе благодарственном мероприятии Ида-Вирумааского союза самоуправлений "Ida-Viru EHE 2024" Стен Аамер был объявлен молодым деятелем года.

Анне Уттендорф. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кандидатуру Стена выдвинула ида-вирумааский специалист Эстонского центра народной культуры по народной культуре Анне Уттендорф (на снимке).

Она посчитала, что Стен достоин признания, так как популяризирует в нашем уезде традиции народной музыки, а также знакомит с ними молодежь и более широкую публику. "По-моему, достойно восхищения, что он остался на селе и что он вносит вклад в профессию учителя именно в сельской местности".

Анне Уттендорф отметила, что в общеобразовательной школе Стен считает необходимым разучивать с детьми известные произведения народной музыки, сохраняя таким образом преемственность нашей национальной культуры. С созданным в Люганузеской школе девичьим ансамблем разучили народные песни Люганузеского края, которые исполняли на школьных мероприятиях, а также записывали. На одну из песен - под названием "Olin mina orjas" - был снят видеоклип.

"Занятия народной музыкой сочетаются в школе с другими областями народной культуры. Так, в школе проводятся фольклорные недели, в рамках которых наряду с музыкой знакомятся с наречиями Люганузеского края, учатся плести узорчатые пояса и узнают больше о преданиях родного края", - констатировала Анне Уттендорф.