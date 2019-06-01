ОПРОС: Правильно ли намерение правительства снизить акциз на алкоголь?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья КАЛИНИНА: - Не знаю. Мне все равно, сколько спиртное стоит, сама очень редко покупаю алкогольные напитки, если надо - куплю, и от цены это не зависит. Если говорить об алкоголиках - как пили, так и будут. Например, если я курю, то куплю сигареты, сколько бы они ни стоили, на чем-то другом сэкономлю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Виктор КРАВЦОВ: - Правильно. Чем дешевле, тем больше покупать будут и больше дохода государство получит. В конечном итоге все выиграем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Рихо КЕЭРМЕ: - Если посмотреть на Европу, во многих странах чуть ли не в два раза алкоголь дешевле, но мне не приходилось видеть на улицах людей, которые умирают от перепоя. Поэтому снижать цены надо, да и активная приграничная торговля может прекратиться, деньги останутся в государстве. Плюсов при снижении цен на алкоголь больше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вениамин КОКОРИН: - Лично меня эта тема мало касается, но думаю, что польза государству есть: жители Эстонии не повезут свои деньги в Латвию, может, финны вернутся. Больше гостей к нам приедет - им тоже хорошо, если подешевле.