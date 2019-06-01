ОПРОС: Правильно ли намерение правительства снизить акциз на алкоголь?

Парламентские фракции партий правительственной коалиции во вторник, 28 мая, внесли в Рийгикогу законопроект, предусматривающий снижение на 25% акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки с 1 июля 2019 года.
Наталья КАЛИНИНА:
- Не знаю. Мне все равно, сколько спиртное стоит, сама очень редко покупаю алкогольные напитки, если надо - куплю, и от цены это не зависит. Если говорить об алкоголиках - как пили, так и будут. Например, если я курю, то куплю сигареты, сколько бы они ни стоили, на чем-то другом сэкономлю.
Виктор КРАВЦОВ:
- Правильно. Чем дешевле, тем больше покупать будут и больше дохода государство получит. В конечном итоге все выиграем.
Рихо КЕЭРМЕ:
- Если посмотреть на Европу, во многих странах чуть ли не в два раза алкоголь дешевле, но мне не приходилось видеть на улицах людей, которые умирают от перепоя. Поэтому снижать цены надо, да и активная приграничная торговля может прекратиться, деньги останутся в государстве. Плюсов при снижении цен на алкоголь больше.
Вениамин КОКОРИН:
- Лично меня эта тема мало касается, но думаю, что польза государству есть: жители Эстонии не повезут свои деньги в Латвию, может, финны вернутся. Больше гостей к нам приедет - им тоже хорошо, если подешевле.
Калев ПРИТС:
- Абсолютно правильно. Многие люди еще помнят, как в советские времена, при Горбачеве, велась борьба за трезвость - спиртное наливали из чайников в чайные чашки и все равно люди пили, даже больше, когда было "можно". Снизится акциз - уменьшится приграничная торговля, не сомневаюсь, что последнее время жители южной Эстонии гораздо больше пили...