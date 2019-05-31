Сколько стоит стопроцентно надежная граница

Какая граница потребуется в будущем?

Границу не строят, исходя из текущей оценки угрозы нарушения границы. Знаем ли мы, каким будет давление на границы Европейского союза через пять, десять или 25 лет? Сейчас оценки риска в Евросоюзе составляют на один год, не больше. Причина проста: никто не решается спрогнозировать, что произойдет в течение более долгого периода времени. Однако границу мы строим не на один год, а на десятилетия.

Границу нужно строить так, чтобы она выполняла свою задачу и в будущем, при этом мы не знаем, каким будет это будущее. К счастью, у нас есть возможность учиться на опыте других государств, и это оправдывает наш выбор. Качественная пограничная инфраструктура, системы мониторинга и тренированные компетентные люди, которые незамедлительно реагируют и задерживают нарушителя границы, - это также эффективная профилактическая мера. Отсутствие надежной границы - шанс для нарушителей. Зато выстроенная пограничная инфраструктура - четкий сигнал, что граница охраняется.

Между Грецией и Турцией проходит сухопутная граница протяженностью около 180 километров, которую много десятилетий назад заминировали, опасаясь военного конфликта. С уменьшением напряжения в 2009 году удалили 25000 мин, и с того времени на многих участках границах отсутствовала какая-либо инфраструктура. Спустя год лишившуюся физической преграды границу пересекало уже до 350 нелегалов в день.

Выстроенная граница создает готовность

Системное нарушение греко-турецкой границы началось не с 350 человек в день. Проблема началась незаметно и, образно говоря, с микроавтобусов, сначала несколько групп в день, далее все больше. И каждый пересекавший границу микроавтобус, полный нелегалов, был сигналом следующим: нарушение границы возможно и угроза попасться минимальна.

Когда границу между двумя государствами начали разминировать, никто не мог спрогнозировать, что за несколько лет через нее в Европу попадут десятки и сотни тысяч нелегалов. Отреагировали, когда это уже произошло. Но необратимый ущерб был нанесен. К строительству оград и систем мониторинга приступили в 2012 году, и после завершения работ незаконное пересечение границы прекратилось.

Возвращаясь к тому факту, что в ЕС оценки риска составляются всего на год: Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны не согласны дожидаться, пока какая-нибудь из этих оценок не станет реальностью, и только после этого начинать действовать. Мы строим границу для того, чтобы уже сейчас бороться с контрабандной торговлей и торговлей людьми, а также чтобы избежать в будущем возможного превращения границы Эстонии в ворота для нелегальной иммиграции в Европейский союз.

Следующего микроавтобуса уже не будет

Трудовая победа пограничной собаки Феликса означала для вьетнамцев конец пути в направлении центра Европы. Для эстонского государства это означало возбуждение пяти дорогостоящих дел о нелегальном пересечении границы, и, по всей вероятности, вьетнамцев ждет полет домой за счет эстонского государства.

Но давайте представим, что пограничная собака Феликс служит не на Пиузаском кордоне, а в Таллиннском аэропорту. В таком случае произошедшее месяц назад нарушение осталось бы необнаруженным, а пять нелегалов - на свободе. Глядя со стороны, можно было бы и вовсе утверждать, что на границе все спокойно, нарушений нет и число патрулей нужно сократить. Зачем там ходить - граница ведь под контролем и никто не пытается ее пересечь.

Эти пять нелегалов остались бы непойманными месяц назад. Это сигнал, имеющий знаковое значение. Та же группировка торговцев людьми заполнила бы следующий микроавтобус и доставила бы из деревни Веретиня по другую сторону границы уже десять человек. Однако этого уже не случится.