Сколько стоит стопроцентно надежная граница

Месяц назад в одну апрельскую субботу утром пограничная собака Феликс напала на свежий след на эстонско-российской границе. Бросившийся в погоню патруль продвигался от границы вглубь страны, где получили также от местных жителей информацию о подозрительных лицах. В итоге взятый след привел Феликса и патрули во двор дома в деревне Веретиня в Вырумаа, где задержали пять вьетнамцев - женщину и четырех мужчин.
В сотрудничестве с пограничной службой Российской Федерации участок границы осмотрели, однако следов, указывающих на пересечение границы, не обнаружили. Перешли ли вьетнамцы границу незаконно? Видимо, да, как же иначе они могли оказаться в Вырумаа в деревне Веретиня. Протяженность границы на юго-востоке Эстонии составляет 135 километров, из них системами мониторинга охвачено менее 10%, остальные 90% - так сказать, слепая зона, где нарушения границы обнаруживаются, скорее, случайно.
Слишком ли дорога граница?
В свежесоставленном Государственным контролем обзоре строительства восточной границы упрекают, будто выстраиваемая Департаментом полиции и погранохраны граница слишком дорогая и альтернативы рассматривались недостаточно. Согласно существующим оценкам угрозы, нарушение границы якобы недостаточно частая и существенная проблема. Таким образом, обеспечение восточной границы на 100% электронной охраной якобы чрезмерно с учетом масштабов существующей проблемы нарушения границы.
Амбиция строительства границы с самого начала была одна: как политики, так и чиновники хотели на 100% надежную восточную границу. Только с выяснением действительной стоимости пограничного проекта началась новая дискуссия, и в тот раз эту амбицию решили не менять. Альтернативные варианты достижения цели, разумеется, есть, но будут ли они дешевле или устойчивее в долгосрочной перспективе?
Мы строим границу для того, чтобы уже сейчас бороться с контрабандной торговлей и торговлей людьми, а также чтобы избежать в будущем возможного превращения границы Эстонии в ворота для нелегальной иммиграции в Европейский союз.
Приходится делать выбор, и в данном случае - очень весомый. Добиться полностью надежной границы с помощью электроники или достичь того же результата с помощью 1500 дополнительных пограничников? Нанять в два раза меньше пограничников - 750 - и довольствоваться стандартом вдвое ниже? Уменьшить связанные с границей амбиции или же продлить срок строительства границы и затратить на достижение поставленной цели больше времени?
Человек не дешевле электроники
В ходе строительства восточная граница на всем протяжении будет оснащена системами мониторинга, что позволит фиксировать все нарушения. На большей части сухопутной границы установят ограду с задерживающей функцией, которая не позволяет быстро пересечь границу и приводит к срабатыванию электронной охраны. Замена так называемых электронных глаз и ушей на людей означала бы ежегодные дополнительные расходы в размере около 37 миллионов евро без учета расходов на вербовку, подготовку и размещение пограничников, а также транспорт.
Слабая сторона физической погранохраны в том, что в природе обзор не так хорош и поле зрения человека ограничено. Люди должны быть расставлены в большем количестве и плотнее, чем технологические устройства. Также человек и его мотивация подвержены влиянию погоды, зарплаты, здоровья или же интересов по ту сторону границы. Замена техники на человека неизбежно означает отказ от амбиции 100% осведомленности о ситуации на восточной границе и ее надежности.
Рабочей силы в Эстонии не хватает уже сейчас, и в будущем эта проблема усугубится. В случае замены электронной охраны на людей нам придется нанять 1500 пограничников, чья зарплата растет с каждым годом. Если мы пойдем по этому пути, то уже через пять лет будет потрачена та же сумма, в которую, по нынешним ценам, обойдется строительство границы, - 200 миллионов евро. В случае электронной охраны ежегодные расходы будут меньше. Утверждение, что замена техники на человека даст нам денежную экономию, сомнительно и требует тщательного анализа. Тем более что большую часть систем мониторинга для границы мы хотим купить на деньги ЕС.
Какая граница потребуется в будущем?
Границу не строят, исходя из текущей оценки угрозы нарушения границы. Знаем ли мы, каким будет давление на границы Европейского союза через пять, десять или 25 лет? Сейчас оценки риска в Евросоюзе составляют на один год, не больше. Причина проста: никто не решается спрогнозировать, что произойдет в течение более долгого периода времени. Однако границу мы строим не на один год, а на десятилетия.
Границу нужно строить так, чтобы она выполняла свою задачу и в будущем, при этом мы не знаем, каким будет это будущее. К счастью, у нас есть возможность учиться на опыте других государств, и это оправдывает наш выбор. Качественная пограничная инфраструктура, системы мониторинга и тренированные компетентные люди, которые незамедлительно реагируют и задерживают нарушителя границы, - это также эффективная профилактическая мера. Отсутствие надежной границы - шанс для нарушителей. Зато выстроенная пограничная инфраструктура - четкий сигнал, что граница охраняется.
Между Грецией и Турцией проходит сухопутная граница протяженностью около 180 километров, которую много десятилетий назад заминировали, опасаясь военного конфликта. С уменьшением напряжения в 2009 году удалили 25000 мин, и с того времени на многих участках границах отсутствовала какая-либо инфраструктура. Спустя год лишившуюся физической преграды границу пересекало уже до 350 нелегалов в день.
Выстроенная граница создает готовность
Системное нарушение греко-турецкой границы началось не с 350 человек в день. Проблема началась незаметно и, образно говоря, с микроавтобусов, сначала несколько групп в день, далее все больше. И каждый пересекавший границу микроавтобус, полный нелегалов, был сигналом следующим: нарушение границы возможно и угроза попасться минимальна.
Когда границу между двумя государствами начали разминировать, никто не мог спрогнозировать, что за несколько лет через нее в Европу попадут десятки и сотни тысяч нелегалов. Отреагировали, когда это уже произошло. Но необратимый ущерб был нанесен. К строительству оград и систем мониторинга приступили в 2012 году, и после завершения работ незаконное пересечение границы прекратилось.
Возвращаясь к тому факту, что в ЕС оценки риска составляются всего на год: Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны не согласны дожидаться, пока какая-нибудь из этих оценок не станет реальностью, и только после этого начинать действовать. Мы строим границу для того, чтобы уже сейчас бороться с контрабандной торговлей и торговлей людьми, а также чтобы избежать в будущем возможного превращения границы Эстонии в ворота для нелегальной иммиграции в Европейский союз.
Следующего микроавтобуса уже не будет
Трудовая победа пограничной собаки Феликса означала для вьетнамцев конец пути в направлении центра Европы. Для эстонского государства это означало возбуждение пяти дорогостоящих дел о нелегальном пересечении границы, и, по всей вероятности, вьетнамцев ждет полет домой за счет эстонского государства.
Но давайте представим, что пограничная собака Феликс служит не на Пиузаском кордоне, а в Таллиннском аэропорту. В таком случае произошедшее месяц назад нарушение осталось бы необнаруженным, а пять нелегалов - на свободе. Глядя со стороны, можно было бы и вовсе утверждать, что на границе все спокойно, нарушений нет и число патрулей нужно сократить. Зачем там ходить - граница ведь под контролем и никто не пытается ее пересечь.
Эти пять нелегалов остались бы непойманными месяц назад. Это сигнал, имеющий знаковое значение. Та же группировка торговцев людьми заполнила бы следующий микроавтобус и доставила бы из деревни Веретиня по другую сторону границы уже десять человек. Однако этого уже не случится.
Как рассчитать стоимость комплектации личным составом сухопутной границы?
* Протяженность сухопутной границы - 130 километров
* Один патруль на каждый километр
* По два пограничника в каждом патруле
* Шесть смен для обеспечения круглосуточной охраны
ВСЕГО 1560 пограничников дополнительно
Брутто-зарплата пограничника - 1500 евро
Вместе с налогами - 2007 евро
В год выплачивается 12 месячных зарплат
ВСЕГО годовой фонд оплаты труда одного пограничника - 24000 евро
Фонд оплаты труда одного пограничника умножить на число дополнительных пограничников - 1560
ВСЕГО 37,4 миллиона евро в год