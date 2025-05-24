ПЕРЕДОВИЦА Пора приступить к строительству новой дороги между Йыхви и Нарвой

Хорошо, что в Нарве появится база Сил обороны, в Нарва-Йыэсуу - командный центр восьми государств Европейского агентства охраны границы "Frontex". Кроме того, желают расширить Нарвский учебный центр Академии внутренней обороны. Стоит надеяться, что реализация этих планов не застрянет на долгие годы в бюрократических препонах.

В интересах развития и чувства уверенности Ида-Вирумаа, чтобы в регионе имелось больше связанных с государством учреждений. Это поддержит рост предпринимательства и общего благосостояния. Вплоть до того, что и у эстонских театров появится больше поводов чаще приезжать сюда, так как публики станет больше.

Возможно, находясь в Ида-Вирумаа, министры заметили, насколько интенсивное движение на участке между Йыхви и Нарвой. Если предположить, что новые предприятия получат импульс при поддержке фонда справедливого перехода, а также поверить в слова политиков о том, какое стремительное развитие ожидает Ида-Вирумаа, и если учесть, что у Сил обороны и погранохраны в ближайшем будущем тоже появится больше причин курсировать по Ида-Вирумаа, то плотность движения на главной транспортной артерии Ида-Вирумаа увеличится еще заметнее.