В Алайыэ появится крутая игровая площадка

"Визуально и архитектурно цель проекта - подчеркнуть сущность Алайыэ: его местоположение на берегу Чудского озера в окружении бесподобной природы. Поэтому в качестве центрального элемента игровой площадки выбран большой аттракцион, имитирующий корабль, где найдут себе занятие дети как постарше, так и помладше. Корабль хорошо характеризует общее настроение Алайыэ: лодки и прочий водный транспорт можно увидеть на Чудском озере каждый день, и теперь один величавый корабль будет притягивать к себе детей также на игровой площадке. Вокруг основного элемента на покрытой песком территории установлены другие аттракционы поменьше и игровое оборудование. /---/ В лодочную тематику вписываются также контейнеры для озеленения в форме лодок", - описывается будущая главная достопримечательность алайыэской игровой площадки в проекте, составленном ТОО "Lars Laj Eesti".