Поклоняющийся природе патриот Ида-Вирумаа

На соревнованиях, с организацией которых не связан, Тийт Пекк и сам часто садится на велосипед и с удовольствием участвует в гонке, в то же время наблюдая краем глаза, как коллеги справляются с организацией соревнования.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik