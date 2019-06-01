Сб, 1.06.2019
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Поклоняющийся природе патриот Ида-Вирумаа

На соревнованиях, с организацией которых не связан, Тийт Пекк и сам часто садится на велосипед и с удовольствием участвует в гонке, в то же время наблюдая краем глаза, как коллеги справляются с организацией соревнования.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Очевидно, не очень многие знают, что в число главных организаторов крупных алутагузеских мероприятий народного спорта - лыжного марафона и веломарафона - входит Тийт Пекк, известный эстонским любителям спорта как судья и телекомментатор лыжных соревнований с участием сильнейших спортсменов мирового уровня. 

Пекк - уроженец Вока, что расположен в Ида-Вирумаа, и его тянет обратно к корням. Тем более что в Вока живет отец Тийта - местный энтузиаст спорта Ааду Пекк. Сейчас Тийт отвечает за организацию проводимого уже сегодня Алутагузеского веломарафона. 

Ловит позитивные эмоции 

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