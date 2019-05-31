На "Кренгольме" споют полсотни вирумааских хоров

Вирумааский день песни отметят нынче во дворе Кренгольмской мануфактуры в Нарве, начало мероприятия - в 16.00.

Организатор праздника специалист по культурной работе Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эрика Кылло сказала, что в празднике примут участие полсотни хоров - в общей сложности около 1200 вокалистов. "Хоров из Ида- и Ляэне-Вирумаа примерно поровну".

В основном исполнят произведения из репертуара нынешнего праздника песни. Прозвучат также традиционные для певческого праздника композиции, такие как "Koit", "Mu isamaa on minu arm" и "Ta lendab mesipuu poole".

- Те песни, для которых сделаны оркестровые аранжировки, споют в сопровождении Нарвского симфонического оркестра. Йыхвиский биг-бенд будет играть до праздника, а также во время выхода хоров на сцену и ухода с нее, - пояснила Кылло.

Организатор просит публику захватить на случай дождя дождевики, чтобы все смогли не только услышать, но и увидеть выступления хоров.

Главный руководитель дня песни - Хирво Сурва, художественный руководитель предыдущего Всеэстонского праздника песни. Билет стоит 3 евро, для дошкольников вход бесплатный.