ФОТО ДНЯ: В ходе спасательных учений реконструировали несчастный случай пятилетней давности

Спасателям пришлось облачиться в спецодежду и нейтрализовать специальными химикатами кислоту и загрязненные ею предметы. Для этого установили специальный бассейн. К счастью, это были учения, ведь в реальности такой несчастный случай имел бы очень тяжелые последствия.

В реальности подобный инцидент произошел в Йыхви в 2014 году, когда на этой же территории произошла утечка азотной кислоты из контейнера. Это очень агрессивная кислота, ее пары в 3,2 раза тяжелее воздуха, очень едкие и вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота при попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Пять лет назад из опасной зоны эвакуировали полсотни человек, была нарушена работа находившихся в районе предприятий, поскольку понадобилось более семи часов, чтобы взять ситуацию под контроль. К счастью, спасателям Идаского центра после этого случая больше не доводилось сталкиваться с тяжелыми химическими авариями, но тем важнее отработать навыки в ходе учений и получить обратную связь от наблюдателей, чтобы в случае реальной химической аварии действовать грамотно.