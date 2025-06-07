Ауг: один из спектаклей фестиваля Свободы в Нарве покажут прямо на Петровской площади

С 15 по 19 августа в Нарве в третий раз пройдет фестиваль Свободы, организованный театральным центром Vaba Lava. Креативный директор нарвской площадки Юлия Ауг уверена - это событие не просто культурное, а социально значимое и международно признанное.
В этом году в программу вошли постановки из Эстонии, Украины, Пакистана, Турции, Грузии, Кувейта, Кыргызстана и других стран. Темы - власть, память и идентичность. Многие спектакли основаны на документальных историях.
"Например, пакистанская постановка "Нулевой рубеж" будет показана прямо на Петровской площади — рядом с границей. Это осознанное решение, потому что и сама тема спектакля — о границах", — поясняет Ауг.