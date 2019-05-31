ГАЛЕРЕЯ: Самые шустрые "крысы" работают в йыхвиском отделении "Swedbank"

Сегодня в Йыхви в девятый раз прошел благотворительный забег офисных работников "Rat Race", где лучшими были "грызуны" из "Swedbank", Ида-Вируского центра предпринимательства и Йыхвиского концертного дома. Награды за лучший костюм удостоились "крысы" из клуба госчиновников ERAK.
Нынче, как и в предыдущие восемь лет, забег "офисных крыс" начался с разминки, ведь все офисные чиновники должны понимать важность правильного подхода к делу.
Среди участников выделяется команда Эстонского клуба государственных чиновников ERAK, поскольку в ней аж две участницы находятся в интересном положении. "Сегодня в команде ERAK действительно соревнуются аж два утробных малыша. Причина простая: их мамы уже ждут появления малышей на свет дома и поэтому у них есть время на занятия спортом в разгар дня", - говорит проектный руководитель клуба госчиновников Вирве Линдер.
Говоря о "камуфляже" свой команды, который, как выяснится позднее, удостоится награды за лучший костюм и который состоит из черного дождевика, кошачьей маски, закрывающей половину лица, и маленькой золотой короны, Линдер отмечает, что на создание костюма вдохновило (ошибочное?) мнение, будто госчиновники живут, как придворные коты.
Цель нынешнего забега "Rat Race" - снабдить средствами для ухода за кожей ребенка из Кивиыли, страдающего редким заболеванием кожи, поддержать семью с четырьмя детьми в приобретении специальной кровати и ходунков для парализованного главы семейства, а также помочь купить компьютер и офисное кресло двум ахтмеским мальчикам, воспитываемым одиноким родителем.
На нынешний йыхвиский "Rat Race" зарегистрировались и внесли плату за участие в размере 100 евро 13 команд.
Прошлогодний йыхвиский "Rat Race" вошел в историю с рекордом участия (24 команды) и собранной суммы (2200 евро).
Термин rat race применяется для описания чрезмерного увлечения работой, что сравнимо с бесконечным бегом в колесе. "Rat Race" - это развлекательный и благотворительный забег офисных работников, в ходе которого костюмированные "белые воротнички" проводят, творя добро, спортивный день с коллегами.