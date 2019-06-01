Сб, 1.06.2019
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К 2025 году четырехрядного шоссе между Йыхви и Нарвой не появится

Довольствоваться двумя полосами движения на шоссе между Йыхви и Нарвой придется, скорее всего, гораздо дольше, чем пять-шесть лет.

ФОТО: Илья Смирнов, merko.ee

Идавирусцы, прошлой весной поверившие выданному тогдашним министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон векселю, что в 2025 году от Йыхви до Нарвы можно будет ездить по четырехрядному шоссе, остаются с носом. 

Три входящие в правительство партии договорились о крупнейших денежных расходах государства в опубликованной на этой неделе стратегии госбюджета на 2020-2023 годы. В ней нет даже признаков того, что правительство собирается вложить хотя бы один евро в перестройку шоссе Йыхви - Нарва в четырехрядное.

Сроки переносятся

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