К 2025 году четырехрядного шоссе между Йыхви и Нарвой не появится

Три входящие в правительство партии договорились о крупнейших денежных расходах государства в опубликованной на этой неделе стратегии госбюджета на 2020-2023 годы. В ней нет даже признаков того, что правительство собирается вложить хотя бы один евро в перестройку шоссе Йыхви - Нарва в четырехрядное.