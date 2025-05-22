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В Народном парке Кохтла-Ярве началась реконструкция

Строители "OSK Grupp" заменят износившиеся конструкции и обновят краску.
Строители "OSK Grupp" заменят износившиеся конструкции и обновят краску. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Строители Кохтла-Ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp" приступили к ремонтным работам в городском парке, который приведут в порядок к 10 июля. Планируется также модернизация инфраструктуры. На все работы планируется потратить из городского бюджета сто тысяч евро.

Прошло уже более десяти лет после большой реконструкции Народного парка, который стал привлекательным местом для прогулок и проведения мероприятий, самым масштабным из которых является летний фестиваль "Музыка на воде", собирающий тысячи людей из разных мест. Несмотря на то, что ежегодно здесь проводятся поддерживающие работы, за прошедшие годы многие конструкции износились и требуют замены.

- Определив список необходимых преобразований, город поручил выполнить обновление пешеходных дорожек и прочей инфраструктуры муниципальному предпритию "OSK Grupp", - сказал руководитель службы городского хозяйства Тийт Лиллеметс. - На модернизацию из городского бюджета выделено 41737,70 евро с налогом, к работам уже приступили. Строители частично заменят деревянный настил. Самая объемная задача - замена бордюра из бруса, который, находясь близко к воде, сгнил и может создавать опасность. Приведут также в порядок перила мостика, ведущего на островок, обновят беседки. Где надо, отремонтируют крыши. Покрасят перила и прочие конструкции, как и прежде, в цвета города - синий и желтый. Необходимый материал уже заказали, начали подготовительные работы - убирают изношенные части тротуаров и бордюр, счищают старую краску на перилах.

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