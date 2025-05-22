В Народном парке Кохтла-Ярве началась реконструкция

Строители Кохтла-Ярвеского муниципального предприятия "OSK Grupp" приступили к ремонтным работам в городском парке, который приведут в порядок к 10 июля. Планируется также модернизация инфраструктуры. На все работы планируется потратить из городского бюджета сто тысяч евро.
Прошло уже более десяти лет после большой реконструкции Народного парка, который стал привлекательным местом для прогулок и проведения мероприятий, самым масштабным из которых является летний фестиваль "Музыка на воде", собирающий тысячи людей из разных мест. Несмотря на то, что ежегодно здесь проводятся поддерживающие работы, за прошедшие годы многие конструкции износились и требуют замены.