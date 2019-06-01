ПЕРЕДОВИЦА: Юрген Лиги был прав

Он уточнил, что дорожное строительство - это постоянная функция государства, которую осуществляют по мере сил, а не в порядке кампании.

Из опубликованной на этой неделе госбюджетной стратегии на 2020-2023 годы видно, что прогноз Лиги попал в точку. В документе, в котором коалиционные партии договариваются, на какие крупные вещи государство потратится в ближайшие годы, средства на перестройку шоссе в четырехрядные предусмотрены лишь для единичных участков. И ни одного шоссейного километра в Ида-Вирумаа перестройка не коснется.

Это несмотря на то, что предыдущий министр экономики Кадри Симсон еще в прошлом году неоднократно подтверждала, что уже в 2025 году между расположенными в 50 километрах друг от друга Йыхви и Нарвой можно будет ездить по четырехрядному шоссе. Правда, и из других партий политики тоже не особо скромничали. Например, однопартиец самого Юргена Лиги Ээрик-Нийлес Кросс объявил, что превращение шоссе Таллинн - Нарва в четырехрядное на всем протяжении должно быть приоритетом.

То есть не удастся (как это часто бывает в связи с предвыборными обещаниями) сослаться на партнера по коалиции, мол, мы бы сделали, но вот он-то не согласен. Сейчас согласны все, однако никак не уговорить математику.