Люганузеская оппозиция выражает свою позицию путем безнадежного вотума недоверия

Пять депутатов из оппозиции Люганузеского волостного собрания подали заявление о выражении недоверия старейшине Люганузе Андреа Эйхе, хотя достаточной для успешного вотума недоверия поддержки у них нет.
- Мы делаем это для демонстрации своего настроя, - сказал член Люганузеского волостного собрания Энно Винни, который не так давно входил в коалицию и работал рука об руку с волостным старейшиной Эйхе на посту председателя волостного собрания. Причина вотума - отсутствие доверия. Кроме того, волостного старейшину обвиняют в нарушении условий тендера, нарушении процедурных правил на заседании волостного управления и отправке в командировку директора школы.