Люганузеская оппозиция выражает свою позицию путем безнадежного вотума недоверия

- Мы делаем это для демонстрации своего настроя, - сказал член Люганузеского волостного собрания Энно Винни, который не так давно входил в коалицию и работал рука об руку с волостным старейшиной Эйхе на посту председателя волостного собрания. Причина вотума - отсутствие доверия. Кроме того, волостного старейшину обвиняют в нарушении условий тендера, нарушении процедурных правил на заседании волостного управления и отправке в командировку директора школы.

Комментируя последнее обвинение, волостной старейшина сказал, что не может взять на себя вину за решения или приказы, подписанные председателем волостного собрания. Условия тендера были нарушены, по оценке оппозиции, в ходе конкурса на выполнение грейдерных работ на волостных дорогах. Выигравшее тендер ТОО "Kiviõli Vesi", по данным оппозиции, имело налоговую задолженность, из-за чего фирму следовало отстранить от участия в тендере. По словам Эйхе, уплата долга была рассрочена и у них не было никакого основания отстранять предприятие.